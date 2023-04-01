Từ 1/4 - 15/4: Tài vận và công danh sự nghiệp của 3 con giáp này như DIỀU GẶP GIÓ, công danh sự nghiệp ĐỎ HƠN SON

Dậu độc thân có thể sẽ gặp được người mình yêu qua cuộc gặp gỡ

Từ ngày 1 tháng 4 công việc nhờ Tam Hội nên rất thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn hiện tại, cuối cùng thì bạn cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hãy dành thời gian đó để cảm ơn quý nhân và đồng nghiệp tốt nhé.

Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp đường tình duyên khởi sắc. Dậu độc thân có thể sẽ gặp được người mình yêu qua cuộc gặp gỡ, hẹn hò từ những lời giới thiệu của bạn bè. Gia đình là điều mà mỗi khi nhớ về Dậu đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Tuổi Dậu được Chính Tài giúp đỡ nên tiền lương sẽ tăng trong thời gian tới, thật sự rất đáng mừng. Bạn cần cù, tiết kiệm, thật thà nên đi làm hay được cấp trên coi trọng, được nhiều người đem đến cơ hội làm ăn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất bước sang tháng mới với nhiều may mắn hội tụ-Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất bước sang tháng mới với nhiều may mắn hội tụ. Con giáp nhận được nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Những quyết định trong công việc của con giáp đưa ra trong thời điểm này đều mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Thu nhập của Tuất cũng vì thế mà nhân lên không ngừng.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất độc thân có thể sẽ phát triển tình cảm với một người có mối quan hệ thân thiết từ trước đến nay, một đối tác kinh doanh hoặc thậm chí là một người bạn mới quen.

Tuổi Sửu

Nửa đầu tháng 4, người tuổi Sửu có thể thu hút được phúc khí, tiền bạc dồi dào Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu bẩm sinh đã có số mệnh “như ý cát tường” và con giáp này bẩm sinh cũng được hưởng lộc trời ban, tận hưởng không hết may mắn.

Thời đầu tháng 4 đến 15 tháng 4, với sự nỗ lực của bản thân và phúc báo may mắn, người tuổi Sửu có thể nhanh chóng thu hút được không ít những dự án đầu tư đem lại nguồn tiền bạc dồi dào.

*** Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo