Tơ tưởng tình cảm với cô em họ nóng bỏng, thanh niên chia sẻ cảm xúc khiến dân mạng "sôi máu", ném đá kịch liệt

Tâm sự gia đình 03/04/2023 15:04

Một nhân viên văn phòng thân thiết với em họ khác giới đã đăng một bài viết nói rằng anh ta mơ về một mối quan hệ bí mật với em gái mình, khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Mới đây, một bài viết của một nhân viên văn phòng tại một công ty lớn nói rằng anh ấy thích em họ của mình đã được chia sẻ trên một số trang cộng đồng mạng.

Tơ tưởng tình cảm với cô em họ nóng bỏng, thanh niên chia sẻ cảm xúc khiến dân mạng 'sôi máu', ném đá kịch liệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A, nhân viên văn phòng, cho biết: “Tôi thân thiện với em gái họ của mình bằng cách thỉnh thoảng đi ăn”.

Anh A đã nhiều lần xem mắt để tìm bạn gái, nhưng anh ấy phàn nàn: "Tôi không thấy hào hứng hay mong muốn gặp bất cứ ai". Tuy nhiên, anh nói rằng bản thân cũng mong đợi rất nhiều với em gái họ của mình.

Mấy hôm trước anh hẹn em họ của mình 1 tuần nữa sẽ gặp nhau. Tuy nhiên, anh nói: "Tôi không thể đợi đến tuần đó. Tôi ước tôi có thể gặp em ấy vào ngày mai”.

Anh nói: "Tôi chưa bao giờ có cảm giác này ở bất kỳ người con gái khác. Tôi nhận ra rằng tôi thích em họ của mình".

Cuối cùng, anh ấy thú nhận rằng anh ấy mơ về một mối quan hệ bí mật với em họ của mình.

Tơ tưởng tình cảm với cô em họ nóng bỏng, thanh niên chia sẻ cảm xúc khiến dân mạng 'sôi máu', ném đá kịch liệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện này đã phản ứng gay gắt.

"Bạn có điên không", "Ngày cá tháng tư đã qua", "Thật kinh khủng", "Bạn gọi từ ‘bạn nữ’ cho em họ của mình?"

Theo Insight

5 cái thổi bùng "lửa yêu" trong chuyện ấy, giúp vợ "lên mây" trong 5 phút

5 cái thổi bùng "lửa yêu" trong chuyện ấy, giúp vợ "lên mây" trong 5 phút

Để biết cách làm cho vợ tăng sự ham muốn, chồng cần phải hiểu những lý do nào khiến vợ né tránh chuyện ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   yêu người cùng huyết thống yêu em gái họ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 40 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý