Một nhân viên văn phòng thân thiết với em họ khác giới đã đăng một bài viết nói rằng anh ta mơ về một mối quan hệ bí mật với em gái mình, khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Mới đây, một bài viết của một nhân viên văn phòng tại một công ty lớn nói rằng anh ấy thích em họ của mình đã được chia sẻ trên một số trang cộng đồng mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A, nhân viên văn phòng, cho biết: “Tôi thân thiện với em gái họ của mình bằng cách thỉnh thoảng đi ăn”.

Anh A đã nhiều lần xem mắt để tìm bạn gái, nhưng anh ấy phàn nàn: "Tôi không thấy hào hứng hay mong muốn gặp bất cứ ai". Tuy nhiên, anh nói rằng bản thân cũng mong đợi rất nhiều với em gái họ của mình.

Mấy hôm trước anh hẹn em họ của mình 1 tuần nữa sẽ gặp nhau. Tuy nhiên, anh nói: "Tôi không thể đợi đến tuần đó. Tôi ước tôi có thể gặp em ấy vào ngày mai”.

Anh nói: "Tôi chưa bao giờ có cảm giác này ở bất kỳ người con gái khác. Tôi nhận ra rằng tôi thích em họ của mình".

Cuối cùng, anh ấy thú nhận rằng anh ấy mơ về một mối quan hệ bí mật với em họ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện này đã phản ứng gay gắt.

"Bạn có điên không", "Ngày cá tháng tư đã qua", "Thật kinh khủng", "Bạn gọi từ ‘bạn nữ’ cho em họ của mình?"

Theo Insight

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