5 cái thổi bùng "lửa yêu" trong chuyện ấy, giúp vợ "lên mây" trong 5 phút

Tâm sự gia đình 03/04/2023 13:01

Để biết cách làm cho vợ tăng sự ham muốn, chồng cần phải hiểu những lý do nào khiến vợ né tránh chuyện ấy.

Thật ra, nhu cầu tình dục là bản năng của mỗi người. Điều đó rất bình thường và cần thiết như nhu cầu ăn, uống, thở... Vì thế, ngoại trừ những người vô tính (với những trục trặc trong hoocmon khiến họ không quan tâm đến tình dục), chẳng ai sinh ra mà không có ham muốn chuyện ấy. Những người chồng phải hiểu rằng nhu cầu của mỗi người mỗi khác nhau. Giống như người khỏe ăn nhiều, người yếu ăn ít, bắt ép một người ăn quá nhiều so với nhu cầu của họ sẽ khiến cho người đó khó chịu, thậm chí không ăn được.

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Có cách nào để vợ ham muốn chuyện ấy hơn? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài lý do nhu cầu nhiều hay ít, người vợ cũng có thể đang chịu các tác nhân bên ngoài khiến chẳng còn tâm trí nào để "hưởng lạc" nữa. Các lý do khiến vợ bạn khó kích thích ham muốn có thể là:

1/ Mệt mỏi, stress: Quá nhiều công việc trong nhà lẫn công ty sẽ khiến người vợ cảm thấy mệt mỏi cả về tâm hồn lẫn thể xác. Lúc này, phụ nữ chỉ muốn nghỉ ngơi, vì thế chuyện ấy trở thành một trò hành xác không hơn không kém.

2/ Cảm thấy không tự tin vào cơ thể: Cơ thể đột nhiên có mùi, bị bệnh ngoài da, vừa sinh con... cũng có thể khiến phụ nữ né tránh chuyện quan hệ.

3/ Người chồng làm chuyện ấy quá thô bạo, quá nhàm chán, sai cách: Nhiều người không biết rằng màn dạo đầu nồng nhiệt là cách làm phụ nữ "lên đỉnh" hiệu quả nhất. Có người lại không biết cách ứng xử như một quý ông trên giường, họ chỉ hùng hục như trâu, xong việc là lăn ra ngủ. Lâu dần, họ sẽ khiến đối tác cảm thấy ức chế.

4/ Người chồng không giữ vệ sinh sạch sẽ, bị mắc bệnh ngoài da... cũng có thể là lý do khiến vợ ngại gần gũi.

5/ Không còn yêu chồng nữa: Quả thực là phụ nữ sống theo trái tim nhiều hơn lý trí. Vì vậy, nếu tình cảm đã cạn kiệt, họ sẽ không muốn gần gũi như xưa.

6/ Ngoài ra, nếu đang mắc các loại bệnh sau, ham muốn tình dục cũng sẽ giảm sút. Ví dụ như: bệnh về tuyến giáp, cao huyết áp, bệnh ung thư, bệnh lây qua đường tình dục, tiểu đường, tim mạch, béo phì.

Nếu vợ đã rơi vào một trong những trường hợp trên, nhu cầu suy giảm, rất khó có cách kích thích phụ nữ trước khi quan hệ.

5 cái thổi bùng 'lửa yêu' trong chuyện ấy, giúp vợ 'lên mây' trong 5 phút - Ảnh 2
Có nhiều lý do khiến cho phụ nữ quay lưng với chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm cho vợ ham muốn chuyện ấy vô cùng hiệu nghiệm

Nếu đã biết được nguyên nhân khiến cho vợ giảm ham muốn, bạn cũng sẽ dễ dàng tìm cách làm cho vợ hưng phấn hơn. Điều đầu tiên chính là giúp cô ấy loại bỏ những tác động trên để an tâm vào cuộc "truy hoan" với bạn.

1/ Nếu cô ấy đang mệt mỏi, stress, hãy giải quyết việc nhà cùng vợ. Hỏi han, quan tâm đến lý do khiến cô ấy mệt mỏi. Giúp cô ấy vượt qua cơn khủng hoảng bằng sự chân thành và lòng yêu thương. Như vậy không những cô ấy mà bạn cũng sẽ cảm thấy tràn ngập tình yêu.

2/ Nếu cô ấy đang không tự tin vào cơ thể, hãy dành những yêu thương và ngọt ngào cho vợ hàng ngày, nói với cô ấy rằng cô ấy vẫn rất xinh đẹp trong mắt bạn. Song song đó, hãy giúp cô ấy điều trị mùi, bệnh ngoài da hay giảm cân sau sinh... để thật sự xinh đẹp hơn.

3/ Học cách lên giường như một quý ông, khúc dạo đầu nhẹ nhàng nhưng lãng mạn như một bản ballad. Kết thúc sâu lắng và đầy chân thành như một bài bolero. Đó chính là cách làm cho phụ nữ hưng phấn hiệu nghiệm nhất. 

4/ Nếu cô ấy đang bị bệnh: Đừng đòi hỏi quá nhiều khi vợ bạn đang phải vất vả chống chọi với bệnh tật. Thay vào đó, hãy quan tâm và cùng cô ấy vượt qua.

5/ Nếu nguyên nhân là vì bạn: Hãy thay đổi thói quen, cải thiện bản thân để lại trở thành "soái ca" trong mắt vợ.

Trong nhiều cách làm cho vợ ham muốn, cách nào cũng cần sự yêu thương và quan tâm chân thành. Chỉ cần giúp cô ấy dẹp bỏ những trở ngại bên ngoài và mở lòng ra với bạn, nhu cầu tình dục sẽ lại ùa về. Vậy, hãy tìm cách biến vợ thành người phụ nữ hạnh phúc nhất khi làm chuyện ấy, thay vì cứ bức ép cô ấy làm điều bản thân không mong muốn.

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