Trước đó, tại phiên tòa phán quyết diễn ra vào ngày 10, cơ quan công tố đã đề nghị mức án 5 năm tù giam đối với người phụ nữ A khi cho rằng: “Bị cáo dùng vũ khí đâm chồng mình vào bộ phận nguy hiểm, chẳng hạn như cổ, có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm”.

Văn phòng Công tố quận Incheon, Hàn Quốc đã thông báo vào ngày 30/3 rằng họ đã quyết định không kháng cáo bản án sơ thẩm của người phụ nữ A (58 tuổi), người gần đây đã bị kết án quản chế (án tù treo) vì tội danh bị tình nghi giết người.

Tuy nhiên, cơ quan công tố xét thấy người phụ nữ A bị chồng bạo lực gia đình 30 năm, quyết định không kháng cáo vì cô đã dừng hành vi phạm tội, trực tiếp trình báo 112 và ra đầu thú.

Các công tố viên kháng cáo nếu mức án thấp hơn một nửa so với bản án ban đầu. Vì người phụ nữ A không bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế trong phiên tòa đầu tiên nên đây là trường hợp phải được kháng cáo theo tiêu chuẩn riêng của bên công tố.

Một quan chức công tố giải thích: “Bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, và liên tục bị bạo lực gia đình từ nạn nhân” và “Ngay trước khi sự việc xảy ra, người chồng đã dọa giết các con”.

"Ngay cả nạn nhân cũng không muốn bị cáo trừng phạt", ông nói thêm: "Chúng tôi cũng đã xem xét việc các con nhiều lần van xin khoan hồng cho bị cáo trong quá trình điều tra và xét xử".

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ A bị truy tố tội cố ý giết chồng là ông B (61 tuổi) khi đang ngủ tại nhà ở Ganghwa-gun, Incheon vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 20/10 năm ngoái bằng cách dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người ông.

Người phụ nữ A đã ly hôn vào khoảng năm 2000 với ông B sau khi kết hôn vì bị ông thường xuyên đánh đập và bạo lực gia đình. Nhưng sau khi tái hợp trở lại vào ba năm sau đó, người phụ nữ này lại tiếp tục bị bạo lực gia đình.

Ngay trong đêm trước khi xảy ra vụ việc, ông B đã ném đồ đạc vào người con gái lớn và chửi bới: “Sao mày cứ về nhà hoài vậy?” và đe dọa người phụ nữ A “hãy nhìn tao giết các con như thế nào”.

Xét thấy người phụ nữ A là nạn nhân bị chồng bạo lực gia đình trong thời gian dài nên tòa không xử phạt tù mà khoan hồng đối với cô.

Theo Oheadline