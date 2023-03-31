Theo Sohu, nhiều năm trước người phụ nữ sống ở Hồ Nam, Trung Quốc tên Trương Lợi đã kết hôn với người đàn ông họ Lý. Khi mới kết hôn Lý đối xử với vợ rất tốt, vậy nhưng sau đó bản chất con người Lý mới thực sự phơi bày. Mỗi lần sau khi uống rượu, Lý đều đánh Trương Lợi một cách thô bạo. Lý ngày càng nghiện rượu nên số lần Trương Lợi bị đánh ngày một tăng dần.

Lý Siêu và Mạnh Minh là những người bạn tốt, vậy nhưng cũng chỉ vì quen biết Mạnh Minh là gia đình Lý Siêu tan nát. Thậm chí người thân nhất của Lý Siêu cũng vì việc này mà qua đời.

Trương Lợi là người phụ nữ có tư tưởng truyền thống , nên rất sợ lời ra tiếng vào của hàng xóm, bạn bè. Vì vậy Trương Lợi đành chịu đựng cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục này. Lý Siêu không thể làm gì để thay đổi nên cậu bé để mặc bố mẹ tự xử lý, cậu tập trung vào việc học và thỉnh thoảng xin lời khuyên từ người bạn thân Mạnh Minh.

Lý Siêu khi đó đã hơn 10 tuổi, cậu không thể tha thứ cho hành động của bố và cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Vì vậy nhiều lần Lý Siêu khuyên bố bỏ rượu nhưng Lý không nghe mà còn cho rằng con trai không tôn trọng mình. Thấy không thuyết phục được bố, Lý Siêu quay sang thuyết phục mẹ, cậu bé không sợ trở thành đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Cậu bé chỉ muốn bảo vệ mẹ mình nên đã thuyết phục bà chia tay với bố.

Mạnh Minh và Lý Siêu quen nhau từ khi con nhỏ. Mạnh Minh thường đến nhà Lý Siêu chơi khi còn học tiểu học nên Trương Lợi có ấn tượng sâu sắc với Mạnh Minh. Với người khác, Trương Lợi có tính cách dịu dàng và tốt bụng, đôi khi cô còn tốt với Mạnh Minh hơn cả con ruột, ngay cả Lý Siêu cũng phàn nàn về việc này. Mạnh Minh cũng cảm thấy Trương Lợi rất tốt với mình, Trương Lợi kiên nhẫn lắng nghe những việc nhỏ nhặt mà mẹ cậu không thể chú ý.

Không khuyên được bố mẹ, Lý Siêu đành tập trung cho việc học - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi qua, Mạnh Minh nảy sinh tình cảm kỳ lạ với mẹ của bạn mình. Mạnh Minh không dám nói với Lý Siêu nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc của mình. Mặt khác, Trương Lợi cũng phàn nàn với Mạnh Minh rằng cô thường bị chồng đánh. Trương Lợi cảm thấy Mạnh Minh không thờ ơ như con trai cô mà âm thầm là thính giả của riêng mình.

Sau khi qua lại, Trương Lợi cũng có một cảm giác kỳ lạ với Mạnh Minh, hai người bày tỏ ý định của mình với đối phương và bắt đầu mối tình bí mật mà gia đình không ai hay biết. Nhưng đến một ngày, chồng của Trương Lợi đi công tác về sớm đã bắt gặp cô đang hẹn hò với bạn thân của con trai. Sợ mọi chuyện bại lộ, Trương Lợi cầu xin Lý không nói chuyện này cho ai biết, vì vậy Lý càng có cớ để đánh Trương Lợi nhiều hơn.

Lý liên tục đe dọa Trương Lợi nên cô đã lên kế hoạch loại bỏ Lý để có thể tiếp tục qua lại với Mạnh Minh. Trương Lợi nói với Mạnh Minh về kế hoạch của mình và được “bạn trai” ủng hộ. Vì vậy họ đã nghĩ ra cách dùng rượu để dụ Lý, sau khi Lý say khướt thì ra tay giết hại người đàn ông này rồi giấu xác.

Vì để che giấu sự thật, Trương Lợi đã gây ra một vụ thản án - Ảnh minh họa: Internet

Khi mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Trương Lợi và Mạnh Minh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ dùng điện thoại của Lý nhắn tin cho những người trong gia đình nên không ai nghi ngờ về cái chết của Lý. Mọi chuyện cứ như vậy được giấu kín suốt 7 năm trời.

Đến khi em trai của Lý nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã báo cảnh sát. Trong 7 năm qua, Lý không gặp gỡ những người trong gia đinh mà chỉ nhắn tin, không ai trong nhà nghe được giọng nói của anh nên em trai Lý cảm thấy bất thường. Sau quá trình điều tra của cảnh sát, danh tính hai nghi phạm đã được xác định là Trương Lợi và Mạnh Minh. Cuối cùng, cả hai cũng đã thừa nhận tội ác của mình.