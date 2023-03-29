Chồng phải trả tiền cho vợ trước khi vào phòng ngủ, bất ngờ phát hiện sự thật gây sốc sau 10 năm kết hôn

Mặc dù đã kết hôn 10 năm nhưng tình cảm vợ chồng vẫn khá lạnh nhạt, mỗi khi muốn vào phòng ngủ với vợ, người chồng đều phải trả tiền.

Theo Sohu, một sự việc khó tin đã xảy ra ở thành phố Hợp Phì, Trung Quốc. Mỗi khi muốn vào phòng ngủ, người chồng đều phải quét mã QR thanh toán tiền cho vợ rồi mới được vào. Khi mâu thuẫn vợ chồng lên đỉnh điểm, anh chồng mới phát hiện sự thật gây sốc sau 10 năm chung sống. Sau khi kết hôn 10 năm, Ân Cường mới phát hiện sự thật mà Tiểu Manh che giấu trong nhiều năm Được biết, quy tắc kỳ lạ này không phải áp đặt từ khi kết hôn mà là trò đùa trước khi kết hôn của hai vợ chồng. Tuy nhiên, theo thời gian và hàng loạt sự việc xảy ra, quy tắc này trở thành yếu tố hủy hoại của hôn nhân của hai người.

Ân Cường và Tiểu Manh quen nhau qua mai mối, mặc dù Tiểu Manh lớn hơn Ân Cường 2 tuổi nhưng sau một thời gian hẹn hò, hai người vẫn quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn chưa đầy một tháng, Tiểu Manh thông báo với Ân Cường mình có thai, Ân Cường vô cùng hạnh phúc vì sắp được làm bố. Để lo cho cuộc sống của cả gia đình, Ân Cường quyết định lên thành phố làm việc. Một thời gian sau, Ân Cường biết tin vợ chuyển dạ. Khi anh đến bệnh viện thì vợ đã hạ sinh một cô con gái, Ân Cường cứ nghĩ rằng vợ sinh non. Mặc dù có đôi chút hoài nghi nhưng nhìn thấy con gái Ân Cường lại ngập tràn hạnh phúc. Mỗi lần vào phòng ngủ, Ân Cường đều phải trả tiền trước cho vợ Để chăm lo kinh tế cho cả gia đình, Ân Cường đành đi làm xa, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp Tết. Vậy nhưng Tiểu Manh đối với anh ngày càng lạnh nhạt. Anh thông cảm cho vợ vì nghĩ rằng thời gian cả hai bên nhau quá ít nên Tiểu Manh mới như vậy.

Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Ân Cường phải về quê, đây cũng là quãng thời gian anh dành cho gia đình và đây cũng là lúc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng căng thẳng nhất. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, Tiểu Manh dán một mã QR lên trước cửa phòng ngủ, nếu Ân Cường muốn vào phòng thì phải quét mã thanh toán tiền trước cho Tiểu Manh. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô con gái mà Ân Cường nuôi dưỡng 10 năm qua không phải là con ruột của anh Tiểu Manh khó chịu với cả bố mẹ chồng, bố Ân Cường vốn bệnh nặng, sau một tuần sống chung với người con dâu này, ông đã ra đi mãi mãi. Không thể chịu đựng được hơn nữa, Ân Cường bắt đầu hoài nghi Tiểu Manh. Anh quyết định đưa con gái đi xét nghiệm DNA dù Tiểu Manh một mực phản đối. Khi nhận được kết quả, Ân Cường sốc nặng vì cô con gái mà anh hết mực yêu thương suốt 10 năm qua lại không phải con ruột của mình. Ngay sau đó Ân Cường đệ đơn ly hôn và yêu cầu Tiểu Manh ra khỏi nhà mình.

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