Lần đầu về nhà người yêu ra mắt, cô gái quay lưng đòi chia tay vì yêu cầu chẳng thể ngờ của gia đình bạn trai

Thế giới 28/03/2023 16:01

Mặc dù đây là lần đầu tiên về nhà người yêu nhưng cô gái trẻ đòi chia tay ngay lập tức vì một phong tục vô lý mà cô chưa bao giờ gặp phải.

Theo Sohu, ngày 23/3 vừa qua, một cô gái ở Hồ Nam, Trung Quốc lần đầu về nhà bạn trai ra mắt, bố mẹ bạn trai rất hiếu khách. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp gỡ đó nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cô gái trẻ đề nghị chia tay ngay lập tức.

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 Lần đầu về nhà người yêu, Tiểu Mễ đành quyết định chia tay bạn trai vì một điều hiếm gặp

Tiểu Mễ sinh năm 1996, lớn lên trong một gia đình kinh tế khó khăn nên cô đi làm khá sớm. Trong suốt thời gian đi làm, Tiểu Mễ quen biết rồi hẹn hò với một người đàn ông. Hai bên đều muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ nên đã về nhà gặp mặt người lớn.

Lần đầu về nhà bạn trai, Tiểu Mễ vô cùng phấn khích, cô chuẩn bị kỹ càng, trang điểm xinh đẹp. Mặc dù khá tự tin nhưng Tiểu Mễ vẫn lo lắng cho lần gặp gỡ này, điều này khiến cô có đôi chút căng thẳng. Đến khi bước vào nhà, Tiểu Mễ chợt nhận ra, gia đình bạn trai cũng không khá giả như những gì anh ta hay nói với cô, nhưng cũng không phải quá khó khăn.

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 Tiểu Mễ vô cùng tức giận với phong tục phụ nữ không được ngồi cùng bàn ăn vì sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy

Bố mẹ bạn trai tiếp đón Tiểu Mễ niềm nở, họ hỏi han tình hình của hai người rồi tỏ vẻ mãn nguyện. Mọi chuyện bình thường cho đến khi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Mặc dù đồ ăn đã bày trên bàn nhưng Tiểu Mễ không được phép ngồi vào bàn ăn. Được biết, đây là một phong tục địa phương, người ta tin rằng người phụ nữ ngồi cùng bàn ăn sẽ ảnh hưởng đến phong thủy.

Khi nghe được điều này, Tiểu Mễ lập tức đề nghị chia tay với bạn trai. Cô cầm lấy ba lô rồi quay người rời đi. Bạn trai tưởng rằng Tiểu Mễ hờn giận một lúc sẽ hết vậy nhưng anh chẳng thể ngờ, Tiểu Mễ nhất quyết đòi chia tay.

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 Tiểu Mễ nhất quyết đòi chia tay sau khi chứng kiến phong tục này ở nhà bạn trai

Theo cộng đồng mạng xứ Trung, phong tục tập quán nói trên là mối đe dọa lớn đối với hôn nhân của các cặp đôi. Ăn cùng bàn được coi là người một nhà, việc không cho phụ nữ ngồi cùng bàn ăn có thể được xem là một kiểu phân biệt đối xử. Điều này ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình, thiếu tôn trọng phụ nữ.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung kinh tế khó khăn phân biệt đối xử

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