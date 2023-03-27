Bị bắt cóc 24 năm, trong lúc tìm kiếm người thân, chàng trai trẻ vô tình phát hiện kẻ buôn người

Thế giới 27/03/2023 10:18

Chàng trai trẻ chia sẻ với báo giới rằng, anh đã tìm bố mẹ ruột của mình 3 năm nay nhưng chưa tìm thấy, vậy nhưng trong quá trình đó danh tính kẻ buôn người đã được anh tìm thấy.

Ngưu Vũ Hàng vẫn luôn sống ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc từ nhỏ đến lớn. Trong gia đình ngoài bố mẹ, anh còn có hai chị gái. Chàng trai trẻ nói với phóng viên rằng, từ khi còn nhỏ anh vẫn luôn được bố mẹ chiều chuộng. Mẹ anh là một giáo viên ở địa phương, vậy nhưng từ khi có anh, mẹ đã nghỉ việc để chăm sóc cả gia đình. Khi Vũ Hàng lên 3 tuổi, mẹ đang quét tuyết ở trên mái nhà và nghe thấy tiếng cậu con trai bị ngã từ trên ghế sô pha. Vì quá lo lắng nên mẹ anh không cẩn thận và bị ngã từ trên xuống, từ đó bà bị thương nặng.

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 Ngưu Vũ Hàng đã bị những người tự xưng là chú, dì bắt cóc đem bán

Ngưu Vũ Hàng kể rằng khi anh còn nhỏ, anh được hai chị gái đưa đón đi học, một mình bố đi làm để nuôi cả gia đình. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng gia đình sống rất hạnh phúc. Mãi đến khi bố mẹ tiết lộ bí mật trong quá khứ vào năm 2017, Vũ Hàng mới biết mình không phải con ruột của bố mẹ.

Theo lời kể của bố mẹ nuôi, vào một ngày tháng 3 âm lịch năm 1997, có hai người đàn ông và một người phụ nữ bế một bé trai đến quê hương mẹ nuôi của Vũ Hàng ở Hàm Đan, Hà Bắc. Những người này tự xưng là chú và dì của cậu bé. Họ nói rằng, họ không thể nuôi được cậu bé nên muốn tìm một gia đình tốt nhận nuôi đứa trẻ. Lúc này trong làng không ai nhận nuôi cậu bé, bố mẹ nuôi của Vũ Hàng lúc đó không có con trai nên đã nhận đứa trẻ này làm con nuôi. Lúc đó bố mẹ nuôi sợ cậu bé bị bắt cóc nên đã yêu cầu những người mang cậu bé đến để lại bằng chứng bằng văn bản, để sau này đứa trẻ lớn lên sẽ có cơ sở để tìm lại bố mẹ ruột của mình. Vì vậy, Ngô – người tự xưng là chú của đứa trẻ đã ghi ra một địa chỉ ở Thiểm Tây và tên của bố mẹ ruột cậu bé.

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 Mặc dù là con nuôi vậy nhưng bố mẹ nuôi đối xử với Ngưu Vũ Hàng rất tốt

Mẹ nuôi Vũ Hàng kể lại rằng, Ngô và những người khác ở lại nhà bà ngoại vào đêm hôm đó và lặng lẽ rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau. Vậy nhưng hai ngày sau, cả ba quay lại và đòi 9.000 nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đồng) cho “phí nuôi dưỡng”. Vào thời điểm đó, số tiền này không phải là ít nên cả gia đình đã vay mượn để trả cho Ngô và đồng bọn. Sau khi nhận tiền, họ rời làng vào lúc đêm khuya, kể từ đó hai bên không còn liên lạc với nhau nữa.

Đến tháng 10 năm 2020, Ngưu Vũ Hàng đăng ký thông tin tìm gia đình với sự trợ giúp của cảnh sát Hàm Đan. Ngưu Vũ Hàng cho biết, con đường tìm kiếm người thân không hề dễ dàng và cho đến nay anh vẫn chưa có tin tức gì về bố mẹ ruột của mình.

Mặc dù không tìm thấy bố mẹ ruột nhưng vào tháng 3/2021, với sự giúp đỡ của nhiều người khác, Ngưu Vũ Hàng đã tìm được người đàn ông họ Ngô đã bán mình năm xưa. Ngày 24/3/2023, Ngô nói với phóng viên rằng, năm đó hắn ta đã lấy 9.000 nhân dân tệ từ bố mẹ nuôi của Vũ Hàng nhưng cậu bé đến từ đâu hắn ta cũng không rõ. Hắn cũng bế cậu bé từ một người đàn ông họ Quách – người này tự xưng là chú của đứa trẻ. Quách cũng khai rằng, lúc đó đứa trẻ được anh rể bế, nhưng anh rể của Quách đã chết hơn 10 năm trước nên manh mối tìm người thân của Ngưu Vũ Hàng cũng bị gián đoạn.

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 Chàng trai trẻ tin rằng từ khi mình mới sinh ra đã bị bán đi bán lại ít nhất 3 lần
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 Dù chưa tìm được bố mẹ ruột nhưng Ngưu Vũ Hàng lại tìm được kẻ bán mình năm xưa

Ngưu Vũ Hàng tin rằng, sau khi chào đời anh đã bị bán đi bán lại ít nhất 3 lần. Những người tự xưng là chú và dì của mình đều là giả. Ngưu Vũ Hàng đã từng liên lạc với Ngô và những người khác nhưng tất cả họ đều không hề hối hận về hành vi của mình, họ không những phớt lờ Ngưu Vũ Hàng mà còn nói năng rất khiêu khích. Điều này khiến Ngưu Vũ Hàng càng khó chấp nhận nên đã làm đơn kiện những kẻ đã từng bắt cóc mình. Dù rằng đã qua thời gian truy tố nhưng Ngưu Vũ Hàng vẫn tiếp tục khởi kiện để đòi lại công bằng cho bản thân và khiến kẻ xấu phải trả giá cho những hành vi phạm pháp của mình.

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Từ khóa:   hành vi phạm pháp tiết lộ bí mật bị bắt cóc

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