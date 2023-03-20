Quảng cáo phá khóa được dán ngay trong nhà khiến người dân sửng sốt

Thế giới 20/03/2023 10:33

Nhiều người dân phát hiện tờ giấy quảng cáo phá khóa được dán ngay trong nhà mình mà không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây.

Theo Sohu, mới đây một sự việc khó tin đã xảy ra ở Liễu Châu, Trung Quốc. Nhiều hộ dân trong một khu dân cư đều phát hiện bên trong nhà mình xuất hiện tờ giấy quảng cáo phá khóa được dán trên cửa. Cư dân nghi ngờ có người bẻ khóa vào trong nhà để dán quảng cáo.

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 Nhiều người dân sửng sốt khi phát hiện quảng cáo phá khóa được dán bên trong nhà mình

Sau khi phóng viên liên lạc tìm hiểu sự việc, chị Tan sống tại tòa nhà 13 cho biết, ngày 8/3 chị Tan thấy thông tin trên nhóm dân cư về tờ quảng cáo phá khóa dán ở bên trong cửa nhà. Về đến nhà chị Tan cũng tìm kiếm và phát hiện bên trong nhà mình cũng có tờ quảng cáo này. Chị Tan cho biết: “Mẹ tôi luôn ở nhà, không biết bằng cách nào mà họ có thể dán quảng cáo ngay trong nhà tôi”.

Chị Tan cho biết thêm, khi gia đình chị chuyển đến đây ở đã thay ổ khóa nhưng không thay cửa. Một cư dân khác thì nói với phóng viên rằng, nhà anh đã thay cửa chống trộm và khóa thông minh nên trong nhà không phát hiện mảnh quảng cáo phá khóa đó. Vậy nhưng rất nhiều hộ dân ở tòa 12 và tòa 13 đều bị dán quảng cáo bên trong nhà.

Có thể ai đó có “chìa khóa vạn năng” và đã vào trong nhà để dán quảng cáo. Phóng viên gọi điện cho số điện thoại trên tờ quảng cáo, người đàn ông họ Shi nghe máy và cho biết, những tờ quảng cáo này được dán trên cửa sau khi được sản xuất tại nhà máy. Cánh cửa trên các căn hộ đều được dán, một số hộ không có là vì giấy quảng cáo đã bị xé bỏ trong quá trình vệ sinh.

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 Khi sự việc chưa làm sáng tỏ, người dân lo sợ rằng có người bẻ khóa vào nhà dán tờ rơi

Những người dân cảm thấy bất an nên đã báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát vào cuộc, Shi mới thừa nhận rằng, trước khi bàn giao nhà, anh ta cùng một vài người vào tòa nhà để dán quảng cáo. Còn sau khi bàn giao nhà, không có người lạ vào dán quảng cáo. Sau khi cảnh sát thông báo tình hình với người dân, những cư dân sống trong các tòa nhà này mới thấy nhẹ nhõm.

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Từ khóa:   bẻ khóa chìa khóa vạn năng dán quảng cáo

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