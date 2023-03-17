Cụ bà nằm viện, con cái không tới chăm sóc, chú chó nhỏ quấn quýt không rời

Mặc dù có tới 4 người con nhưng khi cụ bà nằm bệnh viện không có người con nào tới chăm sóc, chú chó cưng quấn quýt không rời.

Trên thế gian này, cha mẹ luôn là người hy sinh cho các con nhiều nhất. Họ vì con mà làm việc quên mình, họ không mong bản thân trở thành gánh nặng của các con. Thậm chí về già, khi sức khỏe yếu đi, họ thà một mình gánh chịu nhưng vẫn không muốn làm phiền các con. Khi bà cụ nằm viện, chú chó nhỏ quấn quýt không rời Hiếu thảo là điều người con nào cũng nên có, vậy nhưng hiện nay nhiều người trẻ tuổi lại xem cha mẹ già là gánh nặng. Khi cha mẹ ốm đau, những người con lại lấy lý do bận công việc, không thể xuất hiện bên cạnh chăm sóc cha mẹ.

Mới đây, một câu chuyện cảm động đã được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận về rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Một cụ bà khoảng 60 tuổi nằm viện, bên cạnh không có con cái chăm sóc, thay vào đó là một chú chó cưng quấn quýt không rời bà cụ. Theo chia sẻ của bà cụ, vợ chồng bà có 4 người con nhưng hiện nay cả 4 đứa con đều bận việc không đến bệnh viện được. Mặc dù có 4 người con nhưng khi cụ bà nằm viện, các con của bà không ai tới chăm sóc Cụ bà nằm viện mấy ngày nay, bình thường cụ ông sẽ đến chăm sóc. Khi cụ ông về nhà chuẩn bị cơm nước thì chú chó cưng sẽ ở lại "bầu bạn" với cụ bà. Mặc dù cụ bà nói các con bận việc nhưng chắc hẳn trong thâm tâm cụ vẫn rất mong các con có thể đến chăm sóc mình.

Chứng kiến cảnh tượng này nhiều người cảm thấy ấm lòng nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại vấn đề lớn khiến người khác phải suy nghĩ. Cha mẹ chăm sóc nuôi nấng các con, vậy nhưng khi trưởng thành, các con lại bận bịu với cuộc sống riêng của mình. Họ không còn quan tâm đến cha mẹ già của mình nữa. Khi cụ ông về nhà cơm nước, chú chó nhỏ sẽ ở lại 'bầu bạn' với bà cụ Trong hoàn cảnh bình thường, người già thường không thích gây rắc rối cho các con. Vậy nhưng các con cũng nên chủ động quan tâm đến cha mẹ già. Công việc khá quan trọng nhưng công ơn của cha mẹ cũng phải được đền đáp. Khi cha mẹ bệnh, các con nên gác lại công việc của mình dành thời gian chăm sóc cha mẹ.

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