Đến lúc ly hôn người đàn ông mới phát hiện bà mối tự đút túi gần 300 triệu đồng

Thế giới 17/03/2023 11:08

Ngay cả khi bị người đàn ông kiện ra tòa vì tự đút túi gần 300 triệu đồng, bà mối vẫn khẳng định rằng đó là tiền mình kiếm được.

Theo Baijiahao, vào tháng 6 năm 2022, anh Lý đến từ An Huy được bà mối họ Hoàng giới thiệu làm quen với người phụ nữ họ La người Quảng Tây. Khi đó bà mối họ Hoàng nói rằng, nhà gái đòi tiền sính lễ là 200.000 nhân dân tệ (khoảng 720 triệu đồng). Vài ngày sau, Lý đã chuyển số tiền này cho Hoàng, cùng ngày hôm đó, anh và cô gái họ La đăng ký kết hôn.

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 Lý và vợ nên duyên nhờ sự mai mối của người phụ nữ họ Hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Thật chẳng thể ngờ, chưa đầy 2 tháng sau khi kết hôn, do mâu thuẫn vợ chồng, Lý quyết định ly hôn. Trong phiên tòa xét xử ly hôn, Lý nhận ra rằng phía cô gái chỉ nhận được 120.000 tệ (khoảng 430 triệu đồng) tiền sính lễ. Sau khi tìm hiểu, Lý biết rằng bà mối họ Hoàng đã bỏ túi riêng 80.000 nhân dân tệ (khoảng 288 triệu đồng).

Bà mối họ Hoàng cho biết, với tư cách là người hợp tác của một công ty dịch vụ giới thiệu hôn nhân, bà đã mai mối thành công cho Lý và La. Vậy nên 80.000 nhân dân tệ này chính là tiền thù lao của bà. Lý không đồng ý với lập luận này của Hoàng nên đã đòi lại tiền, bà mối họ Hoàng không chịu trả nên Lý đã khởi kiện bà ra tòa.

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 Đến khi ly hôn Lý mới biết bà mối họ Hoàng tự bỏ túi riêng gần 300 triệu và đã kiện ra tòa - Ảnh minh họa: Internet

Tại tòa án, Hoàng được yêu cầu phải hoàn trả số tiền 70.000 nhân dân tệ cho Lý. Mặc dù là bà mối nhưng giấy phép ủy quyền của Hoàng với công ty môi giới hôn nhân đã hết hạn, rõ ràng Hoàng không đủ tư cách pháp lý để xử lý việc giới thiệu hôn nhân. Tòa xét thấy trong xã hội hiện nay, do ảnh hưởng của điều kiện kinh tế, trình độ học vấn, quan niệm về hôn nhân và thói quen truyền thống tại một số vùng ở Trung Quốc, nam nữ vẫn cần đến sự mai mối của các bà mối để tiến tới hôn nhân. Do vậy chi phí cần chi cho bà mối là hợp lý, vậy nhưng trong trường hợp của Lý, thời gian quen biết và kết hôn quá ngắn nên chi phí cần phải trả cho bà mối là 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng). 70.000 tệ còn lại, bà mối họ Hoàng cần phải trả lại cho Lý.

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Từ khóa:   tiền thù lao tiền sính lễ giới thiệu hôn nhân

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