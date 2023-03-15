Ở khách sạn 5 sao, nữ diễn viên bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh hơn 3 tiếng đồng hồ

Theo Baijiahao, ngày 13/3 một người dùng mạng xã hội tên Lâm Lâm Kỳ đã gửi một video để phàn nàn về một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân cô. Lâm Lâm Kỳ nói rằng, khoảng 3 giờ chiều ngày 29/12/2022, sau khi hoàn thành công việc, cô ở tại phòng 1025 của một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô vào nhà vệ sinh nhưng sau đó lại bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, cánh cửa không thể mở ra.

Mặc dù ở khách sạn 5 sao nhưng Lâm Lâm Kỳ lại bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh và phải tự cứu mình

Lâm Lâm Kỳ chia sẻ: “Điện thoại di động của tôi ở phòng khách, điện thoại duy nhất trong nhà vệ sinh có thể liên lạc với bên ngoài bị hỏng”. Không có thiết bị báo động khẩn cấp nào khác trong phòng tắm và Lâm Lâm Kỳ đã phải đập cửa, đập tường, la hét để mọi người chú ý đến.