Ở khách sạn 5 sao, nữ diễn viên bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh hơn 3 tiếng đồng hồ

Thế giới 15/03/2023 09:43

Một nữ diễn viên tại Trung Quốc mới đây cho biết, cô từng bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh của một khách sạn 5 sao hơn 3 tiếng đồng hồ.

Theo Baijiahao, ngày 13/3 một người dùng mạng xã hội tên Lâm Lâm Kỳ đã gửi một video để phàn nàn về một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân cô. Lâm Lâm Kỳ nói rằng, khoảng 3 giờ chiều ngày 29/12/2022, sau khi hoàn thành công việc, cô ở tại phòng 1025 của một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô vào nhà vệ sinh nhưng sau đó lại bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, cánh cửa không thể mở ra.

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 Mặc dù ở khách sạn 5 sao nhưng Lâm Lâm Kỳ lại bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh và phải tự cứu mình

Lâm Lâm Kỳ chia sẻ: “Điện thoại di động của tôi ở phòng khách, điện thoại duy nhất trong nhà vệ sinh có thể liên lạc với bên ngoài bị hỏng”. Không có thiết bị báo động khẩn cấp nào khác trong phòng tắm và Lâm Lâm Kỳ đã phải đập cửa, đập tường, la hét để mọi người chú ý đến.

Theo mô tả của Lâm Lâm Kỳ: “Nhà vệ sinh rộng khoảng 2 mét vuông, bên trong không có thiết bị thông gió nào khác. Cô tháo ống sắt nhỏ treo giấy vệ sinh và không ngừng đập vào khóa cửa, mặc dù xung quanh ổ khóa bị hư hại nhưng vẫn không thể mở được cửa. Sau khi dùng sợi dây trong nhà vệ sinh cố gắng mở ổ khóa, Lâm Lâm Kỳ đã phá khóa thành công.

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 Chiếc điện thoại duy nhất liên kết với bên ngoài lại bị hỏng
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 Lâm Lâm Kỳ phải phá khóa tìm đường thoát thân

“Sau khi tự cứu mình ra ngoài, tôi phát hiện ra rằng 3.5 tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi vô cùng hoảng loạn” – Lâm Lâm Kỳ chia sẻ. Nữ diễn viên đã gọi cảnh sát ngay sau đó, mặc dù cảnh sát đã tiến hành hòa giải nhưng phía khách sạn vẫn không đưa ra phương giải quyết nào. Hiện tại đã hơn 2 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, Lâm Lâm Kỳ nói rằng cô thường xuyên gặp ác mộng và cảm thấy hoảng sợ khi đi thang máy. Vậy nhưng khách sạn chưa bao giờ quan tâm đến tình trạng thể chất của cô.

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 Cô bị thương và ám ảnh tâm lý sau khi bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh hơn 3 tiếng đồng hồ

Sau khi Lâm Lâm Kỳ đăng video lên mạng xã hội, báo chí xứ Trung đã vào cuộc điều tra. Phóng viên liên hệ với khách sạn 5 sao mà Lâm Lâm Kỳ “tố”, phía khách sạn cho biết hiện đang tiến hành điều tra chi tiết, các thông tin khác chưa thể chia sẻ, khi nào có kết quả cụ thể phía khách sạn sẽ trả lời báo giới.

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