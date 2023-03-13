Đặt giao hoa tạo sự bất ngờ cho vợ, người đàn ông lại nhìn thấy cảnh tượng chẳng thể ngờ

Vào ngày Lễ tình nhân, chàng trai trẻ nhận được một đơn hàng, người đặt giao hoa là một người đàn ông lớn tuổi, người này muốn tạo sự bất ngờ cho vợ.
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Theo Sohu, Tiểu Ái đến từ Quảng Tây, nhiều năm trước cô được đưa vào nhà máy làm việc với tư cách là một sinh viên. Lúc này, Tiểu Vương đã làm tổ trưởng trong nhà máy, anh ấy đến từ Tứ Xuyên. Tiểu Ái được đưa vào nhóm của Tiểu Vương làm việc. Không bao lâu sau, Tiểu Ái và Tiểu Vương hẹn hò rồi đi đến kết hôn. Họ có với nhau một đứa con chung.
Vậy nhưng sau khi kết hôn, Tiểu Ái dần dần nhận ra rằng Tiểu Vương không thể cho cô cuộc sống mà cô mong muốn. Vì vậy, Tiểu Ái muốn Tiểu Vương rời xa mình, một lần rời xa như vậy là 15 năm. Vài năm trước khi về nhà ăn Tết, Tiểu Vương nghe thấy những lời đàm tiếu về vợ mình với một người đàn ông khác. Trước chất vấn của chồng, Tiểu Ái không hề phủ nhận mà thừa nhận chuyện mình ngoại tình. Cô còn thách thức chồng rằng, nếu không vượt qua rào cản này thì cô có thể ly hôn ngay lập tức. Tiểu Vương sợ ly hôn sẽ khó tìm được bạn đời khác nên không đồng ý.
Tuy nhiên, cuối năm ngoái, khi Tiểu Vương trở về nhà, anh lại nghe được tin vợ mình ngoại tình. Lần này hai bên vẫn tiếp tục hòa giải, Tiểu Vương vẫn muốn níu kéo Tiểu Ái. Vào ngày Lễ tình nhân, Tiểu Vương đặt giao hàng online một bó hoa tặng vợ để hâm nóng tình cảm. Vậy nhưng sự thật lại khiến người đàn ông này choáng váng.
Khi nhận được đơn hàng của Tiểu Vương, anh chàng giao hoa đã thay Tiểu Vương chọn một bó hoa thật đẹp để tặng cho Tiểu Ái. Vậy nhưng khi giao hàng đến nơi, người phụ nữ một mực từ chối. Anh chàng giao hàng còn phát hiện ra rằng, người phụ nữ này đang tay trong tay với một người đàn ông khác. Không còn cách nào khác, người giao hàng đành gọi điện cho Tiểu Vương nói rằng vợ ông từ chối nhận hoa nhưng không tiện nói việc vợ ông ngoại tình.
Vậy nhưng anh chàng giao hoa càng nghĩ càng thấy tức nên đã quay lại video kể lại sự việc mình gặp phải. Trong video của mình, anh không nói đến tên người nhận để giữ thể diện cho Tiểu Vương. Ngay sau khi video được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng khuyên Tiểu Vương nên lập tức ly hôn với người vợ hư hỏng này. Chắc hẳn từ khi kết hôn đến nay trên đầu Tiểu Vương đã mọc rất nhiều sừng rồi.