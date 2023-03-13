Đặt giao hoa tạo sự bất ngờ cho vợ, người đàn ông lại nhìn thấy cảnh tượng chẳng thể ngờ

Theo Sohu, Tiểu Ái đến từ Quảng Tây, nhiều năm trước cô được đưa vào nhà máy làm việc với tư cách là một sinh viên. Lúc này, Tiểu Vương đã làm tổ trưởng trong nhà máy, anh ấy đến từ Tứ Xuyên. Tiểu Ái được đưa vào nhóm của Tiểu Vương làm việc. Không bao lâu sau, Tiểu Ái và Tiểu Vương hẹn hò rồi đi đến kết hôn. Họ có với nhau một đứa con chung.

Tiểu Ái không hề phủ nhận việc cô ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng sau khi kết hôn, Tiểu Ái dần dần nhận ra rằng Tiểu Vương không thể cho cô cuộc sống mà cô mong muốn. Vì vậy, Tiểu Ái muốn Tiểu Vương rời xa mình, một lần rời xa như vậy là 15 năm. Vài năm trước khi về nhà ăn Tết, Tiểu Vương nghe thấy những lời đàm tiếu về vợ mình với một người đàn ông khác. Trước chất vấn của chồng, Tiểu Ái không hề phủ nhận mà thừa nhận chuyện mình ngoại tình. Cô còn thách thức chồng rằng, nếu không vượt qua rào cản này thì cô có thể ly hôn ngay lập tức. Tiểu Vương sợ ly hôn sẽ khó tìm được bạn đời khác nên không đồng ý.