Ra tòa ly hôn vợ mới biết thu nhập hàng năm của chồng lên đến 10 tỷ đồng

Cô vợ chỉ biết thu nhập hàng năm của chồng lên đến 10 tỷ đồng khi giải quyết ly hôn tại tòa án khiến nhiều người sững sờ.

Theo 163, mới đây một tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã công bố một vụ án tranh chấp ly hôn khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Trong hồ sơ giải quyết ly hôn, người đàn ông khai rằng anh ta chỉ có 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) tiền tiết kiệm. Vậy nhưng theo điều tra của tòa án, thu nhập hàng năm của người đàn ông này lên đến 3 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng), lúc này người vợ mới biết thu nhập thật của chồng.

Chỉ ở nhà chăm lo gia đình, đến lúc ly hôn người vợ mới biết thu nhập hàng năm của chồng lên đến hơn 10 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Được biết cô vợ ở nhà nhà chăm con, giống như bảo mẫu trong nhà. Trong khi đó người chồng có thu nhập khủng nhưng lại giấu vợ. Dựa trên những bằng chứng mà tòa án thu thập được, tòa tuyên án, phía người vợ sẽ được chia 60% tài sản chung của hai vợ chồng. Đây là vụ án điển hình về tội che giấu thu nhập, tài sản để có lợi trong việc phân chia tài sản khi ly hôn. Người đàn ông đã cố tình che giấu tình hình thu nhập và tài sản của mình hòng đánh lừa tòa án và người vợ của mình. Hành vi này không chỉ thách thức pháp luật mà còn đánh mất lòng tin giữa hai vợ chồng.

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