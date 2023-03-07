Bố mẹ không đồng ý mua giày, cô gái 28 tuổi suy sụp khóc lóc

Thế giới 07/03/2023 16:41

Khi bố mẹ không đồng ý mua giày, cô gái 28 tuổi đã khóc lóc đồng thời quay sang trách cứ phụ huynh, nguyên nhân phía sau khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo Sohu, mới đây ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra sự việc khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng bức xúc. Một gia đình ba người bước vào cửa hàng giày, cô con gái 28 tuổi đã chọn mua một đôi giày có giá hơn 200 tệ (khoảng 720.000 đồng). Vậy nhưng bố mẹ cô gái không đồng ý mua, cô gái gục xuống đất khóc lóc và quay sang trách cứ bố mẹ.

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 Cô gái 28 tuổi muốn mua một đôi giày hơn 200 tệ nhưng bố mẹ đã từ chối

Bố mẹ cô gái cho rằng không nên mua giày quá đắt, bình thường chỉ cần mua giày có giá vài chục tệ một đôi là được rồi. Bố mẹ cô gái còn lấy mình ra làm gương và nói rằng, hai người cũng chỉ đi giày có vài chục tệ thôi. Thấy bố mẹ không mua giày cho mình, cô gái nhất thời mất kiểm soát lớn tiếng chất vấn bố mẹ: “Không phải bố mẹ giữ tiền cho con sao?”.

Trước sự nghi ngờ của cô con gái, thay vì thuyết phục con, người bố lại hỏi lại: “Con có thể bình thường lại được không?”. Trước hành động của người bố, nhiều cư dân mạng đoán được, cô gái đi làm kiếm tiền trong nhiều năm nhưng đã giao hết tiền của mình cho bố mẹ giữ. Tiền tiêu vặt hàng ngày, cô gái cũng sẽ lấy từ bố mẹ.

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 Sự việc này khiến cô gái vô cùng suy sụp, cô khóc lớn nhưng bố mẹ vẫn không chịu mua giày cho cô

Cả nhà cãi nhau và gây sự chú ý trong cửa hàng giày, những người xung quanh cũng đến xem náo nhiệt. Cô gái 28 tuổi òa khóc rồi không ngừng dập đầu lạy người bố. Thấy vậy, chủ cửa hàng đề nghị giảm giá 10% cho đôi giày vậy nhưng bố mẹ của cô gái vẫn từ chối mua. Sau khi bố mẹ quay lưng bỏ đi, cô gái chạy ra ngoài cửa hàng khóc lớn: “Con chỉ muốn mua một đôi giày tốt hơn, hơn 200 tệ cũng không muốn mua cho con, có phải chỉ có em trai mới là con của bố mẹ?”. Sau khi video này được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng xứ Trung.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung mất kiểm soát mạng xã hội

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