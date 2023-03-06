Cầu hôn thành công, chàng trai yêu cầu bạn thân của cô gái phải “chia sẻ” chi phí cầu hôn

Thế giới 06/03/2023 10:49

Một người đàn ông đã nhờ bạn bè lên kế hoạch cầu hôn bạn gái, vậy nhưng sau khi cầu hôn thành công, người đàn ông này lại hứng chịu sự chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Một người phụ nữ đến từ tỉnh Chiết Giang đã đăng bài bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động vô lý của người đàn ông. Được biết sau khi cầu hôn thành công bạn gái, người đàn ông này đã chia đều chi phí cầu hôn và yêu cầu những người bạn đã từng giúp mình lên kế hoạch cầu hôn trả lại cho mình.

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 Sau khi cầu hôn thành công, chàng trai yêu cầu những người giúp đỡ mình chia sẻ chi phí - Ảnh: SCMP

Người phụ nữ này chia sẻ, bạn trai của bạn thân đã bất ngờ đến gặp cô và nói rằng anh ta sẽ cầu hôn bạn thân của mình. Người này đã nhờ cô tìm hiểu xem bạn thân thích loại nhẫn nào. Sau đó, cô gái này cũng được nhờ vả lên kế hoạch cho buổi cầu hôn. Vì điều kiện của cô bạn thân rất tốn nên cô gái nói với chàng trai kia rằng, nên tổ chức lễ cầu hôn thật hoành tránh thì hiệu quả sẽ tốt hơn và người đàn ông này đã đồng ý.

Sau gần 4 tháng lên kế hoạch cẩn thận, màn cầu hôn đã diễn ra vô cùng thành công. Màn biểu diễn của 300 chiếc flycam đã khiến cô gái được cầu hôn vô cùng cảm động và đồng ý lời cầu hôn ngay lúc đó. Nếu sự việc kết thúc tại đây thì quá viên mãn, cô gái nào cũng ao ước sẽ có được màn cầu hôn ấn tượng như thế này.

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 Khung cảnh lãng mạn này đã khiến cô gái đồng ý ngay lập tức

Tuy nhiên, vào ngày thứ hai, người đàn ông mới cầu hôn thành công đã lập một nhóm riêng trên Wechat sau đó thêm tất cả những người tham gia màn cầu hôn này vào một nhóm. Anh ta yêu cầu mọi người “chia sẻ” lại chi phí cầu hôn với anh ta. Mỗi người hơn 600 tệ (khoảng 2.1 triệu đồng).

Người đàn ông này cho biết, lương của anh không cao, mua chiếc nhẫn để cầu hôn là 40.000 nhân dân tệ (khoảng 144 triệu đồng), thuê flycam để cầu hôn cũng 60.000-70.000 tệ (khoảng 216 triệu đến 252 triệu). Tổng chi phí cầu hôn hơn 100.000 tệ (khoảng 360.000 triệu đồng) vượt quá ngân sách của anh ta nên đã yêu cầu “chia sẻ” chi phí này với những người giúp anh cầu hôn thành công.

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