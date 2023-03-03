Cô gái bật khóc nức nở sau khi tham gia 30 cuộc phỏng vấn nhưng vẫn không có việc làm

Mới đây một cô sinh viên mới ra trường đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi bật khóc nức nở vì không thể tìm được việc làm sau 30 cuộc phỏng vấn.

Theo truyền thông Trung Quốc, một cô gái trẻ đến từ tỉnh Hồ Nam đã vô cùng suy sụp sau khi trải qua 30 cuộc phỏng vấn nhưng vẫn không thể tìm được việc làm. Sự việc này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

Cô gái trẻ đến từ Hồ Nam bật khóc nức nở sau khi tham gia 30 cuộc phỏng vấn mà vẫn không tìm được việc làm

Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ngày càng tăng dẫn đến việc tìm kiếm việc làm cũng vô cùng khó khăn. Trường hợp sinh viên mới ra trường không tìm được việc làm không phải là chuyện hiếm gặp nhưng cô gái trẻ này lại khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Theo chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái này đã gửi hồ sơ của mình đến 825 công ty và tham gia 30 cuộc phỏng vấn. Vậy nhưng hiện tại cô vẫn chưa tìm được việc làm. Quá suy sụp, cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội và bật khóc nức nở. Sự việc của cô gái trẻ đến từ Hồ Nam này thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Nhiều người nhận xét, tình trạng sinh viên không thể kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp không phải hiếm. Vậy nhưng, gửi hồ sơ tới hơn 800 công ty mà vẫn không tìm được việc làm thì đó lại là trường hợp rất đặc biệt. Có vẻ như cô gái này đã nộp hồ sơ một cách mù quáng, không lựa chọn những ngành nghề hợp với chuyên ngành được đào tạo cũng như sở thích cá nhân.

Cô gái này đã gửi hồ sơ đến hơn 800 công ty rồi suy sụp trước kết quả mà mình nhận được

Vì vậy những sinh viên mới ra trường cần phải có mục tiêu rõ ràng, không nên mù quáng nộp hồ sơ. Nên chú ý đến những công việc có liên quan đến chuyên ngành mình được đào tạo hoặc ngành nghề bản thân có lợi thế. Bên cạnh đó, sinh viên mới ra trường nên học cách chấp nhận thất bại. Trải qua nhiều cuộc phỏng vấn nhưng vẫn không tìm được việc làm khiến nhiều người suy sụp nhưng lại không biết cách rút ra bài học từ những cuộc phỏng vấn đó.

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