Rùng rợn hình ảnh ký sinh trùng ẩn nấp trong mí mắt người đàn ông

Thế giới 01/03/2023 09:48

Một người đàn ông được thông báo rằng có ký sinh trùng trong mí mắt của anh ấy và các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra phương pháp điều trị.

Theo SCMP, một người đàn ông họ Lưu đến từ tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã tìm đến sự giúp đỡ của cộng đồng mạng xứ Trung trong sự tuyệt vọng. Anh cảm thấy có thứ gì đó di chuyển quanh mắt mình và được thông báo rằng có ký sinh trùng phát triển trong mí mắt nhưng các bác sĩ vẫn chưa tìm được phương pháp điều trị.

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 Những hình ảnh rùng rợn về con ký sinh trùng phát triển trong mí mắt của anh Lưu - Ảnh: SCMP

Anh Lưu cho biết, ban đầu anh chỉ cảm thấy mắt mình cay và ngứa nhưng lại không để ý đến. Sau đó soi gương kiểm tra thì anh Lưu phát hiện có thứ gì đó đang chuyển động trong mí mắt của mình. Theo 163, anh Lưu đã đến bệnh viện để khám bệnh nhưng bác sĩ khám bệnh khi đó chưa biết xử lý thế nào nên đã đưa anh Lưu đi tìm chủ nhiệm. Vậy nhưng bác sĩ này cũng lần đầu tiên nhìn thấy một ký sinh trùng lạ đến như vậy. Bác sĩ cố gắng dùng dụng cụ để gắp ký sinh trùng này ra nhưng không thành công.

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 Các bác sĩ cũng chưa tìm được phương pháp điều trị thích hợp nhất cho anh Lưu

Anh Lưu nói rằng, rất có thể anh đã nhiễm ký sinh trùng này khi còn làm việc ở Châu Phi. Loại ký sinh trùng này rất phiền phức, nó thường “biến mất” và anh Lưu không biết nó đã đi đâu, các thiết bị trong bệnh viện cũng không tìm thấy nó. Hiện tại anh Lưu vẫn chưa tìm được phương pháp nào hiệu quả nhất để lấy con ký sinh trùng này ra khỏi mí mắt nên đã đăng tải những hình ảnh của mình lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Thật đáng sợ khi có một thứ gì đó trong mí mắt và không thể lấy nó ra ngoài.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung phương pháp điều trị ký sinh trùng phát triển trong mí mắt

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