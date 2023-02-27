Mặc dù đã phẫu thuật thẩm mỹ thành trai đẹp Hàn Quốc và đổi tên nhưng trùm ma túy Thái Lan vẫn không thể qua mắt cảnh sát.

Saharat Sawangjaeng, 25 tuổi bị cảnh sát Thái Lan đưa vào danh sách truy nã vì bán thuốc lắc, hắn đã bỏ trốn từ tháng 12/2022. Vậy nhưng mới đây, Saharat Sawangjaeng đã bị cảnh sát bắt giữ ở Bangkok. Điều đáng nói là khi bị bắt giữ, tên trùm ma túy này đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Hắn không giống ngày xưa mà đã phẫu thuật thẩm mỹ rất giống với mỹ nam đến từ Hàn Quốc. Không chỉ thay đổi dung mạo, Saharat Sawangjaeng còn có một tên mới cũng rất Hàn đó là Jimin Cheong.

Để thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, trùm ma túy Thái Lan đã phẫu thuật thẩm mỹ thành mỹ nam Hàn Quốc

Theo Mạng Hoàn Cầu, cảnh sát tìm được Saharat Sawangjaeng bằng cách lần theo dấu những người mua bán thuốc lắc của hắn tại Bangkok. Saharat Sawangjaeng bị buộc tội nhập khẩu trái phép chất gây nghiện. Sau khi bị bắt, Saharat Sawangjaeng thừa nhận rằng hắn đã đặt mua thuốc lắc qua một web đen và thanh toán bằng tiền điện tử.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, trước đó Saharat Sawangjaeng đã bị bắt 3 lần và phải ngồi tù. Lần này, để tránh bị cảnh sát truy đuổi, hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ giống một người đàn ông Hàn Quốc. Thậm chí hắn còn đổi tên để trốn sang Hàn Quốc.

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