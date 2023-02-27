Người mẹ chạy bộ 8 km mỗi ngày để hiến thận cứu con trai

Thế giới 27/02/2023 09:38

Người mẹ nặng gần 75 kg và mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ, chất lượng thận không tốt, vì vậy để có thể hiến thận, người mẹ cần giảm ít nhất 10 kg.

Điền Siêu 27 tuổi đang học y tại Đại học Y khoa Hồ Nam, Trung Quốc, anh vẫn thường đọc các thông tin người nhà hiến tạng cho bệnh nhân trên mặt báo nhưng lại không ngờ rằng một ngày bản thân mình lại là nhân vật chính. Tháng 9 năm 2020, khi đang thực tập tại Bệnh viên Nhân dân Số 1 Thường Đức, Điền Siêu mắc bệnh, bác sĩ điều trị khuyên anh cần phải ghép thận để điều trị dứt điểm.

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 Điền Siêu không thể ngờ một ngày mình lại phải nằm trên giường bệnh

Điền Siêu là một chàng trai yêu thích thể thao, anh luôn hoạt bát và vui vẻ. Đối mặt với chẩn đoán, Điền Siêu đã từng không thể chấp nhận. Anh chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc một căn bệnh như vậy”. Hết chạy thận, bị nhiễm trùng rồi vào phòng ICU, Điền Siêu nhiều lần vật lộn với sự sống và cái chết, đôi lúc anh đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Vậy nhưng nhìn thấy bố mẹ ngủ ở hành lang, tìm mọi cơ hội để giành lại sự sống cho con, Điền Siêu lại mong được tiếp tục sống.

Nhìn con trai nằm trên giường bệnh, bố mẹ Điền Siêu quyết định hiến tặng một quả thận cho con trai. Thật may mắn, thận của người mẹ lại phù hợp với thận của Điền Siêu. Tuy nhiên, người mẹ lại nặng gần 75 kg và mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ, chất lượng thận không tốt. Vì vậy để có thể hiến thận, người mẹ cần giảm ít nhất 10 kg.

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 Để đủ điều kiện sức khỏe hiến thận cho con trai, mỗi ngày người mẹ đặt mục tiêu chạy 8 km

Sau khi biết thận của mình phù hợp với thận của con trai, người mẹ đặt mục tiêu chạy 8 km mỗi ngày. Ngoại trừ mấy ngày trước Tết bị ốm, người phụ nữ này chưa bỏ chạy một ngày nào. Thời gian cứ thế trôi qua, vào ngày 20/2 vừa qua, người mẹ đã giảm được đủ số cân bác sĩ yêu cầu, tình hình sức khỏe ổn định đủ điều kiện tiến hành ghép thận cho con trai.

Câu chuyện của mẹ con Điền Siêu đã lấy đi không ít nước mắt của cộng đồng mạng xứ Trung. Quá xúc động, Điền Siêu đã nói với phóng viên rằng: “Mẹ đã sinh ra tôi hai lần”.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ trung tiến hành ghép thận gan nhiễm mỡ

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