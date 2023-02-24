Bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì tự ý triệt sản sau khi sinh 11 đứa con

Thế giới 24/02/2023 14:41

Sau khi liên tiếp sinh 11 đứa con, người phụ nữ đã nghe theo lời khuyên của nhân viên y tế đi triệt sản, vậy nhưng người chồng lại coi đây là tội ác và đuổi vợ ra khỏi nhà.

Theo 163, một người phụ nữ ở Odisha, Ấn Độ đã bị chồng mình đuổi ra khỏi nhà vì đã đi triệt sản. Trong 11 năm chung sống với chồng, Janaki Dehury đã sinh 11 đứa con, trong số đó một vài đứa trẻ đã qua đời. Nghe theo lời khuyên của một nhân viên y tế địa phương về tác động xấu của việc sinh con hàng năm, Janaki đã quyết định triệt sản.

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 Sau 11 năm kết hôn, Janaki đã hạ sinh 11 đứa con - Ảnh minh họa: Internet

Janaki cho biết: “Tôi mang thai hàng năm trong khi bọn trẻ đang lớn, điều đó thật xấu hổ. Mặc dù có nhiều phụ nữ trong làng chúng tôi đã phẫu thuật nhưng chồng tôi không hiểu và anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà”.

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 Vậy nhưng sau khi Janaki đi triệt sản, chồng cô lại đuổi cô ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó Rabi – chồng của Janaki cho rằng việc hành động triệt sản của vợ là một tội ác. Người chồng cho biết, anh ta thuộc dân tộc Bhuyan, theo niềm tin của người Bhuyan, nếu phụ nữ triệt sản thì tổ tiên của họ sẽ không có nước dùng. Vì vậy Rabi cực lực phản đối cuộc phẫu thuật đó.

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Từ khóa:   triệt sản mang thai hàng năm phụ nữ phẫu thuật

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