Tìm thấy món nợ gần 30 tỷ trong di vật của bố, người đàn ông thay bố trả nợ suốt 3 năm

Thế giới 21/02/2023 15:31

Sau khi trả xong món nợ gần 30 tỷ của bố trong suốt 3 năm, người đàn ông đến phần mộ của bố thở phào nhẹ nhõm rồi bật khóc nức nở.

Gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng ấn tượng với hành động của một người đàn ông có tên Vương Cát đến từ Tô Châu. Anh ta đã thay bố mình hoàn trả món nợ 7.39 triệu nhân dân tệ (khoảng 26 tỷ đồng) trong suốt 3 năm.

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 Sau khi trả xong tất cả các khoản nợ của bố, Vương Cát tìm đến mộ bố rồi bật khóc nức nở

Bố của Vương Cát là một nhà thầu, ông đột ngột qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim vào tháng 11/ 2020. Tìm kiếm trong di vật bố để lại, Vương Cát phát hiện khoản nợ 7.39 triệu nhân dân tệ. Không trốn tránh, Vương Cát đã quyết định chịu trách nhiệm với khoản nợ này.

Vương Cát kiểm tra hơn 300 người trong danh bạ Wechat của bố và đối chiếu với lịch sử nhận chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng, tổng hợp lại bố anh còn nợ 7.39 triệu nhân dân tệ. Bằng sự quyết tâm của mình, đến Tết năm 2023 Vương Cát đã trả được tất cả các khoản nợ của bố mình.

Trước khi gánh vác trách nhiệm nặng nề này, Vương Cát chỉ là một nhân viên bình thường của công ty bưu điện. Để trả hết món nợ của bố, Vương Cát đã phải học hỏi rất nhiều. Trong suốt 3 năm qua, Vương Cát đã phải bán nhà, vay mượn và học quản lý công trình để trả nợ cho bố. Cũng nhờ vậy, Vương Cát đã duy trì được danh tiếng của bố mình.

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 Để giữ danh tiếng cho bố, trong suốt 3 năm, Vương Cát đã đối chiếu và trả từng khoản nợ 

Ngoài trả nợ cho bố, Vương Cát còn phải trả tiền vay mua nhà hàng tháng, tiền sinh hoạt phí của hai con nhỏ và lo khám bệnh thuốc men cho mẹ già. Trong khoảng thời gian này, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Vương Cát chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt. Sau khi trả hết nợ, anh mới thở phào nhẹ nhõm tìm đến mộ của bố rồi bật khóc nức nở.

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