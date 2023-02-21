Lừa con gái 16 tuổi kết hôn và thu về hơn 900 triệu đồng

Thế giới 21/02/2023 10:10

Cô gái 16 tuổi không hề hay biết bố mẹ ruột của mình đã nhận hơn 900 triệu đồng tiền sính lễ và ép cô phải kết hôn với một người đàn ông.

Mới đây mạng xã hội Trung Quốc vô cùng phẫn nộ trước thông tin bố mẹ của một cô gái 16 tuổi tên Xiao Ku đã ép con gái ruột của mình kết hôn. Điều đáng nói là cô bé còn quá nhỏ và không hề hay biết về khoản tiền sính lễ 260.000 nhân dân tệ (khoảng 900 triệu đồng) bố mẹ mình đã nhận của nhà trai.

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 Mặc dù đang ở tuổi vị thành niên nhưng bố mẹ của Xiao Ku vẫn ép buộc cô phải kết hôn

Bất đắc dĩ, Xiao Ku đã bỏ trốn đến Quảng Đông, vậy nhưng bạn bè và người thân của phía nhà trai đã đuổi theo cô ấy. Sau đó Xiao Ku bị cưỡng ép đưa về quê nhà Tứ Xuyên. Trên đường bị “áp giải” về nhà, Xiao Ku đã báo cảnh sát. Ngay sau khi cảnh sát vào cuộc, cô gái trẻ đã được người thân đón về nhà.

Cộng đồng mạng xứ Trung lại khá bất bình với việc làm của bố mẹ Xiao Ku. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu rằng lần này trở về nhà, Xiao Ku có bị bố mẹ mình ép kết hôn lần nữa hay không. Một công ty luật cho biết, việc bố mẹ ép con gái tuổi vị thành niên kết hôn và nhận về 260.000 nhân dân tệ là hành vi can thiệp vào quyền tự do kết hôn của người khác.

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 Cô gái 16 tuổi đã bỏ trốn và thông báo cho cảnh sát những gì mình gặp phải

260.000 nhân dân tệ tiền sính lễ là do phía nhà trai đưa cho bố mẹ Xiao Ku với mục đích cầu hôn, nếu không kết hôn thành công thì phía nhà trai có thể đòi lại tiền sính lễ nhưng không thể ép buộc người phụ nữ thực hiện hợp đồng hôn nhân. Nếu Xiao Ku bị bố mẹ ép buộc kết hôn lần nữa thì cô có thể trình báo vụ việc với cơ quan công an hoặc nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương.

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Từ khóa:   mạng xã hội Trung Quốc tự do kết hôn tiền sính lễ

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