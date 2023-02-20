Nhặt được một viên đá kỳ lạ khi đang đi dạo, cô gái ngỡ ngàng khi biết giá trị thực sau 9 năm

Thế giới 20/02/2023 10:30

Một cô gái đã nhặt được một viên đá trông giống như một con cá nhỏ khi đang đi dạo, 9 năm sau viên đã này đã giúp cô trở thành tỷ phú.

Vào tháng 8 năm 2002, cô gái tên Yến Tử đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc trong một lần tình cờ đã nhặt được một hòn đá kỳ lạ. Khi đang đi dạo bên bờ sông, Yến Tử vô tình vấp phải một hòn đá có hình thù kỳ lạ, giống một con cá nhỏ. Mắt và miệng cá sống động như thật, trên bề mặt có những đường vân mịn như vảy cá. Lúc này Yến Tử đem hòn đá ra sông rửa sạch rồi mang về nhà. Yến Tử cũng chẳng thể ngờ rằng, 9 năm sau con cá này lại biến thành “con cá vàng”.

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 Vô tình nhặt được 1 viên đá kỳ lạ khi đang đi dạo...

Năm 2011, Yến Tử vô tình biết được sẽ có một cuộc triển lãm đặc biệt được tổ chức ở Liêu Ninh, mọi người đều có thể mang những đồ vật quý giá của mình đến triển lãm. Ngay khi người phụ trách triển lãm thấy con cá của Yến Tử thì đã phát hiện con cá này không bình thường và vội vàng thông báo cho các chuyên gia có liên quan. Sau khi kiểm định, các chuyên gia cho biết, viên đá này được hình thành cách đây 700 triệu năm và vị trí nhãn cầu của con cá tình cờ lại là một mảnh mã não đen.

Sau khi kết quả giám định được công bố, tất cả những người có mặt đều trầm trồ trước sự kỳ diệu của tạo hóa. “Con vá vàng” này được trưng bày ở vị trí trung tâm của buổi triển lãm và mức giá khởi điểm để đấu giá là 1.8 triệu nhân dân tệ (khoảng 6.4 tỷ đồng).

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 ...Yến Tử chẳng thể ngờ 9 năm sau viên đá này lại giúp mình trở thành tỷ phú

Không lâu sau khi triển lãm bắt đầu, một người đàn ông đã đồng ý mua con cá với giá 1.8 triệu nhân dân tệ. Yến Tử chưa kịp bày tỏ ý kiến của mình thì đã có một người khác trả giá 2 triệu tệ (khoảng 7.2 tỷ đồng). Sau cùng, “con cá vàng” của Yến Tử đã được chốt với giá 2.2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7.9 tỷ đồng).

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Từ khóa:   con cá vàng sự kỳ diệu của tạo hóa hòn đá kỳ lạ

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