Sinh sau năm 2000, cô gái trẻ gây tranh cãi khi lựa chọn làm việc tại nghĩa trang

Thế giới 17/02/2023 14:40

Bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội, cô gái sinh sau năm 2000 được cho là đã nhận được mức thu nhập khủng nhờ nghề nghiệp đặc biệt của mình.

Những ngày gần đây, Đàm Xuân Yến trở thành cái tên hot nhất mạng xã hội xứ Trung. Cô gái sinh sau năm 2000 này được nhiều người biết đến nhờ nghề nghiệp đặc biệt mà cô lựa chọn. Không giống như nhiều bạn trẻ khác, Đàm Xuân Yến lựa chọn nghĩa trang là nơi làm việc của mình.

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 Mặc dù rất trẻ trung và xinh đẹp, Đàm Xuân Yến khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn làm việc ở nghĩa trang

Chia sẻ với truyền thông xứ Trung, Đàm Xuân Yến cho biết, cô là một người sống hướng nội và là một cô gái “sợ xã hội” điển hình. Ngay từ khi còn học cấp 2, cấp 3 cô đã sợ giao tiếp với mọi người. Vì vậy khi thi đại học, Xuân Yến đã kiên quyết chọn ngành tang lễ. Sau khi tốt nghiệp, Đàm Xuân Yến đã đạt được ước nguyện của mình là được làm việc tại nghĩa trang.

Về tin đồn thu nhập hàng tháng của nghề này có thể lên đến vài chục ngàn nhân dân tệ (khoảng trên dưới một trăm triệu đồng), Đàm Xuân Yến phủ nhận. Cô cho biết, thu nhập hàng tháng của cô chỉ khoảng 3000 đến 4000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đến 14 triệu đồng), không cao như những gì cư dân mạng đồn đoán.

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 Vốn dĩ sợ giao tiếp xã hội, Đàm Xuân Yến lựa chọn học ngành tang lễ
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 Cô gái sinh sau năm 2000 này rất hài lòng với nơi làm việc và công việc hiện tại của mình

Cô gái trẻ chia sẻ thêm, bố mẹ cô ủng hộ công việc của con gái nhưng một số người thân lại phản đối cô làm việc trong môi trường này. Vậy nhưng Đàm Xuân Yến vẫn kiên quyết đi theo nghề mình chọn. Theo Đàm Xuân Yến, hiện nay ngành tang lễ đã thay đổi rất nhiều so với nhiều thập kỷ trước. Nơi cô làm việc còn có chim và hoa, vì vậy cô luôn vui vẻ mỗi ngày.

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Từ khóa:   mạng xã hội xứ Trung sợ giao tiếp thu nhập hàng tháng

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