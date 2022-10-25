Bới hơn 12 tấn rác thải để tìm dây chuyền kim cương bị thất lạc

Trong lúc đi làm đẹp, người phụ nữ sống tại Thượng Hải đã vô tình vứt đi sợi dây chuyền kim cương kỷ niệm có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Theo Sohu, mới đây một người phụ nữ sống tại Thượng Hải đã khiến cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng vì sự việc có một không hai của mình. Được biết, vào ngày 20 tháng 10, cô Đông đến một thẩm mỹ viện làm đẹp, trước khi tiến hành, cô Đông đã tháo sợi dây chuyền kim cương có giá trị mười mấy vạn tệ (khoảng hơn 300 triệu đồng) rồi gói vào khăn giấy. Vậy nhưng sau đó do không chú ý, cô Đông đã ném sợi dây chuyền vào thùng rác. Khi về nhà, cô Đông mới phát hiện ra sự việc và lập tức liên lạc với thẩm mỹ viện.

Hơn 10 người trong 2 tiếng đồng hồ đã tìm được sợi dây chuyền kim cương của cô Đông trong 12.5 tấn rác

Đây là món quà cô Đông được chồng tặng nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới

Ngay sau khi nhận được thông tin từ cô Đông, phía thẩm mỹ viện đã xác định cung đường vận chuyển rác. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, hơn 10 nhân viên tìm trong 12.5 tấn rác và cuối cùng sợi dây chuyền của cô Đông cũng được tìm thấy. Cô Đông chia sẻ với truyền thông rằng, sợi dây chuyền này cô được chồng tặng vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Cô đặc biệt cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cô tìm lại sợi dây chuyền ý nghĩa này.

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