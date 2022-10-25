Bác sĩ giúp bệnh nhân làm tan sỏi dạ dày chỉ với hai chai Coca – Cola

Thế giới 25/10/2022 11:55

Một bệnh nhân đã được bác sĩ yêu cầu uống hai chai Coca – Cola lớn trong một tuần để điều trị sỏi trong dạ dày, người này đã bị sốc khi đi tái khám.

Mới đây một người đàn ông họ Lý ở Quảng Tây, Trung Quốc đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một viên sỏi có đường kính 5cm trong dạ dày của bệnh nhân. Được biết, Lý rất thích ăn hồng và có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến dạ dày của anh có sỏi.

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 Ăn quá nhiều hồng, các bác sĩ đã phát hiện có sỏi trong dạ dày của Lý

Bác sĩ cho biết, có thể chế độ ăn nhiều hồng của Lý là nguyên nhân khiến anh bị sỏi dạ dày. Điều đáng chú ý hơn là bác sĩ đã kê cho Lý hai chai Coca – Cola cỡ lớn, mỗi ngày Lý cần uống 100ml và uống liên tục trong vòng 7 ngày.

Đáng kinh ngạc là sau khi thực hiện theo lời bác sỹ, Lý đi tái khám thì sỏi trong dạ dày đã thực sự tan ra và biến mất. Theo Baijiahao, các bác sĩ chỉ ra rằng, mặc dù Coca – Cola có thể điều trị sỏi trong dạ dày nhưng không phải bệnh nhân nào cũng có thể sử dụng phương pháp này để điều trị.

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