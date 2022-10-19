Bị nhốt trong xe ô tô, bé trai 2 tuổi tự cứu mình theo hướng dẫn của mẹ

Thế giới 19/10/2022 16:40

Khi phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô, người mẹ đã hướng dẫn em bé mở khóa tự cứu, cả quá trình diễn ra trong hơn 10 phút.

Theo Sohu, mới đây một sự việc xảy ra tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Một em bé 2 tuổi đã bị nhốt trong xe ô tô nhưng theo hướng dẫn của người mẹ, em bé này đã mở được cửa xe ô tô và tự cứu mình. Toàn bộ quá trình diễn ra trong hơn 10 phút. Nhiều người nhận xét, em bé mới hai tuổi nhưng lại có thể hiểu chính xác lời mẹ nói và mở được cửa ô tô quả thực quá thông minh. Đây cũng là kết quả của việc nuôi dạy con rất tốt của phụ huynh.

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 Vô tình bị nhốt trong xe ô tô, bé trai 2 tuổi có phần sợ hãi
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 Vậy nhưng sau khi nghe lời hướng dẫn của mẹ, cậu bé đã tự mở được cửa xe

Chị Hàn – mẹ của em bé cho biết, khi chị định mở cửa xe hơi thì phát hiện cửa bị khóa. Cậu con trai 2 tuổi đang cầm chìa khóa xe hơi và tự nhốt mình trong xe. Lúc đó, cậu bé có chút sợ hãi, chị Hàn không ngừng động viên và hướng dẫn con trai dùng chìa khóa xe hơi để mở cửa. Vừa hướng dẫn cho con, chị Hàn vừa gọi điện cho chồng mang theo chìa khóa dự phòng đến. Vậy nhưng theo hướng dẫn của người mẹ, khoảng 10 phút sau bé trai 2 tuổi đã mở được cửa xe hơi tự cứu bản thân.

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