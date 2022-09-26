Bé 3 tuổi khóc từ sáng đến tối vì sau khi tan học không được về ‘nhà’

Thế giới 26/09/2022 15:01

Cháu nội đủ tuổi đến trường, ông nội của bé trai 3 tuổi đã mở một trường mẫu giáo tư thục ngay cạnh nhà mình để cháu đi học cho gần.

Mới đây, cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc đứng ngồi không yên với video bé trai 3 tuổi khóc nức nở từ sáng đến tối vì phải đi học tại trường mầm non ông nội mở.

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 Mặc dù học tại trường mầm non ông nội mở nhưng bé trai 3 tuổi vẫn khóc lóc từ sáng đến tối

Theo chia sẻ của người mẹ, năm nay cậu bé đã lên 3 tuổi, đủ tuổi đến trường mầm non. Vì muốn cháu đi học gần nhà và tiện để gia đình chăm sóc, ông nội cậu bé đã mở một trường mầm non tư thục ngay cạnh nhà mình. Ông nội làm hiệu trưởng, mẹ làm hiệu phó còn bà nội thì nấu ăn.

Mặc dù đầy đủ điều kiện và đều là người nhà làm việc tại trường nhưng cậu bé 3 tuổi vẫn không vui. Theo đoạn clip mẹ của bé đăng tải trên mạng xã hội, cậu bé khóc lóc từ sáng đến tối. Có vẻ như cậu bé muốn được như các bạn của mình, sau khi tan học sẽ được về nhà. Vậy nhưng trường học cũng chính là nhà của cậu nên cậu bé không có được trải nghiệm như các bạn khác. Điều này khiến cậu bé 3 tuổi lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu và liên tục khóc lóc.

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