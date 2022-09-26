Cả nhà bị thiêu trụi vì không rút dây cáp sạc khi đi ra ngoài

Thế giới 26/09/2022 14:14

Mới đây, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc do quên rút dây cáp sạc điện khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Ngày 26/9, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đăng tải thông tin về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Hàng Châu, Chiết Giang mới đây khiến căn nhà bị thiêu trụi, nguyên nhân được cho là chủ nhà quên rút dây cáp sạc điện khi đi ra ngoài. Rất may, đội cứu hỏa đã đến kịp thời nên không xảy ra thương vong về người.

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 Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà bị thiêu trụi

Theo 163, cơ quan điều tra phát hiện có một đoạn dây cáp sạc đã bị cháy trụi trong căn nhà bị cháy. Điều đáng nói là dây cáp này vẫn ở trạng thái thông với nguồn điện. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy được cho là chập điện.

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 Được biết nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện, một sợi dây cáp cháy trụi đã được tìm thấy ở hiện trường

Sau vụ việc này, cơ quan cứu hỏa của Hàng Châu nhắc nhở mọi người nên chọn đồ điện đảm bảo chất lượng. Nên tắt hết tất cả các nguồn điện và rút các dây sạc trước khi ra khỏi nhà. Được biết, rất nhiều người có thói quen không rút dây cáp sạc, dây sạc điện thoại khi ra khỏi nhà. Đây là một trong những nguyên nhân gây cháy nổ, chúng ta đều phải cẩn thận.

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