Động phòng với cô dâu vào đêm tân hôn, phù rể bị kết án 7 năm tù

Mới đây một người đàn ông Singapore đã bị tòa án kết án 7 năm tù và đánh 6 roi vì tội tấn công tình dục cô dâu trong đêm tân hôn.

Vào đêm tân hôn của một cặp vợ chồng ở Singapore, một phù rể đã tấn công tình dục cô dâu trong phòng khách sạn. Ngày 19 vừa qua, người này đã phải lĩnh án 7 năm tù và bị đánh 6 roi, tên tuổi của người đàn ông này vẫn chưa được truyền thông Singapore tiết lộ.

Người đàn ông đã tấn công tình dục cô dâu ngay trong đêm tân hôn - Ảnh minh họa: Internet

Được biết cặp đôi tổ chức tiệc cưới vào năm 2016, tên tội phạm được mời tham gia hôn lễ với tư cách phù rể. Sauu khi kết thúc bữa tiệc, hắn tiếp tục uống rượu với nhiều người khác. Đến khoảng 1 giờ sáng, cô dâu cảm thấy mệt mỏi và đã quay trở về phòng ngủ của mình để tắm và thay đồ. Cô dâu đóng cửa phòng ngủ nhưng không khóa lại.

Khoảng 3 giờ sáng, sau khi mọi người đã về hết, tên tội phạm ngủ quên trên ghế sofa trong phòng khách còn chú rể lại ngủ trên một chiếc ghế sofa khác. Cô dâu tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng, cô cảm thấy có ai đó đang chạm vào người và tấn công tình dục mình. Cô dâu cho rằng đó là chồng nên đã yêu cầu đối phương đi tắm nhưng người kia không thực hiện. Đến lúc này cô dâu mới phát hiện người đó không phải chồng mình và đã báo cảnh sát.

Sau khi phát hiện người đàn ông đang nằm bên cạnh không phải chồng mình, cô gái lập tức báo cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet

Nghi phạm phủ nhận mọi cáo buộc và lập luận rằng anh ta tưởng đang ở nhà và nghĩ rằng cô dâu là vợ mình. Vậy nhưng thẩm phán lại phát hiện ra vợ của nghi phạm không cho phép anh ta đi ngủ mà chưa tắm. Đây là một chi tiết khá quan trọng khiến nghi phạm không thể chối tội.

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