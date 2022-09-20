Chồng ngoại tình với 2 người phụ nữ, vợ nộp đơn kiện đòi lại gần 50 tỷ tình phí

Thế giới 20/09/2022 16:02

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình với 2 người phụ nữ, người vợ đã nộp đơn ra tòa yêu cầu nhân tình của chồng trả lại số tiền đã nhận từ chồng.

Ngày 20/9, tòa án nhân dân quận Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đăng tải thông tin về một vụ kiện giữa vợ và nhân tình của chồng. Vụ việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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 Mặc dù đã kết hôn nhưng Lư vẫn hẹn hò với nhiều người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tìm hiểu, năm 2000 người phụ nữ họ Trương và chồng họ Lư đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, Lư có quan hệ mật thiết với hai người phụ nữ là Tiểu Chương và Tiểu Trần. Trong quá trình hẹn hò, nhiều lần Lư chuyển tiền cho Chương và Trần, thậm chí vào những ngày đặc biệt, Lư còn nhắn tin “anh yêu em” và gửi lì xì cho hai cô nhân tình.

Năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Lư, Tiểu Trần vào làm trong công ty của Lư với mức lương cơ bản 2.500 tệ một tháng (khoảng 9 triệu đồng). Mối quan hệ giữa Lư và các cô nhân tình bị Trương phát hiện vào năm 2020, Lư thừa nhận rằng mình có quan hệ ngoài luồng với nhiều cô gái và nhận sai với vợ. Bên cạnh đó Lư cho biết mình đã giấu vợ chuyển rất nhiều tiền cho Tiểu Chương và Tiểu Trần.

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 Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, vợ Lư đã kiện 2 cô nhân tình của chồng ra tòa - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, vợ của Lư làm đơn kiện Tiểu Chương và Tiểu Trần ra tòa. Tổng cộng số tiền mà Lư chuyển cho Tiểu Chương là 7.6 triệu nhân dân tệ (khoảng 27 tỷ đồng), còn Lư chuyển cho Tiểu Trần là 5.2 triệu nhân dân tệ (khoảng 18 tỷ đồng). Mặc dù hai cô nhân tình của Lư tìm nhiều lý do để bào chữa và không muốn trả lại số tiền này nhưng cuối cùng tòa án cũng đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, Tiểu Chương và Tiểu Trần phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Lư cho nguyên cáo.

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