Clip: Cận cảnh đám cháy khủng khiếp tại tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Tòa nhà chọc trời tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bốc cháy dữ dội, hiện tại đám cháy đã được dập tắt nhưng số người thương vong vẫn chưa được công bố.
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Theo truyền thông Trung Quốc, chiều ngày 16/9 tòa nhà chọc trời nơi đặt văn phòng của công ty viễn thông Trung Quốc China Telecom tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, khói đen dày đặc bốc lên từ từ tòa nhà cao hơn 200 mét này. Hàng chục tầng của tòa nhà đã bốc cháy dữ dội.
Được biết, hiện tại vụ cháy khủng khiếp này đã được dập tắt nhưng số người thương vong vẫn chưa được công bố. Truyền thông Trung Quốc cho biết, một vài người chứng kiến vụ cháy này cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ bên trong tòa nhà. Hiện nay, các công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra, sự việc này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.