Bạn trai không chịu cưới, người phụ nữ tự thiêu tại đồn cảnh sát

Một người phụ nữ 26 tuổi đã tự thiêu tại đồn cảnh sát sau khi nhiều lần phản ánh chuyện bạn trai tấn công tình dục nhưng không chịu cưới mà không được giải quyết.

Theo 163, một người phụ nữ 26 tuổi ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã tự thiêu tại đồn cảnh sát sau khi phản ánh cô bị bạn trai tấn công tình dục. Sau nhiều lần trình báo nhưng không có kết quả, người phụ nữ 26 tuổi đã lựa chọn cách tự thiêu.

Bạn trai không chịu cưới, cô gái 26 tuổi đến đồn cảnh sát tố cáo bạn trai tấn công tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin này cũng cho hay, nạn nhân đã đến đồn cảnh sát địa phương vào ngày 12/8 để báo án. Cô khai rằng, một nhân viên thuế của địa phương tên là Brij Bahadur trong quá trình hẹn hò đã hứa sẽ kết hôn với cô, hai người cũng đã phát sinh quan hệ nam nữ. Vậy nhưng cuối cùng người đàn ông này lại nuốt lời, chính vì vậy cô đã tố cáo Brij Bahadur tội tấn công tình dục.

Sau khi báo án, người phụ nữ chờ đợi rất lâu nhưng không nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng. Cô tiếp tục gọi điện đến đường dây nóng nhưng báo án bất thành. Ngày 2/9, công an thông báo cho cô gái và bị cáo đến đồn công an để lấy lời khai. Vậy nhưng cô gái lại tự thiêu ngay tại đồn công an gây bỏng nặng khắp người và được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện gần đó.

Báo án nhiều lần nhưng không được giải quyết, cô gái đã tự thiêu tại đồn cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi điều tra, phía cảnh sát phát hiện đồn cảnh sát có liên quan không hề đăng ký vụ việc của cô gái. Vì vậy chính quyền địa phương đã quyết định sa thải hai nhân viên phụ trách trong đồn cảnh sát vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Mổ đẻ trước 3 tháng, bác sĩ đã khâu vết mổ lại khi thấy thai nhi còn quá nhỏ và yêu cầu bệnh nhân đợi đến tháng 12 mới sinh Mặc dù ngày dự sinh của thai phụ là tháng 12 nhưng một bác sĩ đã mổ đẻ cho bệnh nhân và khâu vết mổ lại khi phát hiện thai nhi còn quá nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-trai-khong-chiu-cuoi-nguoi-phu-nu-tu-thieu-tai-don-canh-sat-500635.html