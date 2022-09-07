Cuộc sống trong ‘nhà xe di động’ của cặp đôi 9X gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, cuộc sống của cặp đôi 9X Trương Hy và bạn gái Hồ An Viên trong nhà xe di động đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Câu chuyện của hai người đã lan truyền khắp nơi ở Trung Quốc. Được biết cặp đôi rất thỏa mãn và hài lòng với chỗ ở hiện tại của mình, đồng thời phớt lờ những lời bình luận tiêu cực của công chúng.

Cặp đôi 9X bỗng nhiên nổi tiếng nhờ những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội

Tháng 7/2021, Trương Hy và Hồ An Viên rời Vũ Hán và chuyển đến Thâm Quyến để làm việc. Một vài tháng sau đó, cặp đôi 9X nhận ra họ không thích sống trong những căn hộ cho thuê giá cao nhưng lại cách xa chỗ làm việc. Cuối năm 2021, Trương Hy và Hồ An Viên quyết định mua một chiếc xe và biến nó thành ngôi nhà di động của mình. Cặp đôi 9X đã chi 160.00 nhân dân tệ (khoảng 570 triệu đồng) để mua và sửa lại nội thất của một chiếc xe Recreational Vehicle đã qua sử dụng. Xe Recreational Vehicle hay còn gọi là xe RV là một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch dài ngày với đầy đủ tiện nghi được trang bị bên trong như: tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, điều hòa, giường…