Cuộc sống trong ‘nhà xe di động’ của cặp đôi 9X gây sốt cộng đồng mạng

Thế giới 07/09/2022 14:15

Công việc hàng ngày của cặp đôi 9X trong ‘nhà xe di động’ bao gồm nấu ăn, giặt giũ, đọc sách, xem phim và ngủ, cả hai đều thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Mới đây, cuộc sống của cặp đôi 9X Trương Hy và bạn gái Hồ An Viên trong nhà xe di động đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Câu chuyện của hai người đã lan truyền khắp nơi ở Trung Quốc. Được biết cặp đôi rất thỏa mãn và hài lòng với chỗ ở hiện tại của mình, đồng thời phớt lờ những lời bình luận tiêu cực của công chúng.

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 Cặp đôi 9X bỗng nhiên nổi tiếng nhờ những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội

Tháng 7/2021, Trương Hy và Hồ An Viên rời Vũ Hán và chuyển đến Thâm Quyến để làm việc. Một vài tháng sau đó, cặp đôi 9X nhận ra họ không thích sống trong những căn hộ cho thuê giá cao nhưng lại cách xa chỗ làm việc. Cuối năm 2021, Trương Hy và Hồ An Viên quyết định mua một chiếc xe và biến nó thành ngôi nhà di động của mình. Cặp đôi 9X đã chi 160.00 nhân dân tệ (khoảng 570 triệu đồng) để mua và sửa lại nội thất của một chiếc xe Recreational Vehicle đã qua sử dụng. Xe Recreational Vehicle hay còn gọi là xe RV là một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch dài ngày với đầy đủ tiện nghi được trang bị bên trong như: tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, điều hòa, giường…

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 Nội thất bên trong căn nhà di động của Trương Hy và bạn gái

Cặp đôi đậu xe ở gần nơi cả hai làm việc để giảm thời gian đi làm. Vào cuối tuần, họ lái xe đến những vùng xung quanh Thâm Quyến dã ngoại. Những việc thường ngày cặp đôi làm trên xe bao gồm: nấu ăn, giặt giũ, đọc sách, xem phim và ngủ. Trương Hy cho biết, anh và bạn gái có thể tiết kiệm được 50.000 nhân dân tệ (khoảng 180 triệu) mỗi năm bằng cách sống trong “nhà xe di động” của mình.

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 Mặc dù vấp phải những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, cặp đôi 9X vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình

Trương Hy và Hồ An Viên được nhiều người biết đến sau khi những đoạn video họ tự quay trong “căn nhà di dộng” của mình được đăng tải trên mạng xã hội. Mặc dù gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng nhưng Trương Hy khẳng định rằng anh và bạn gái rất hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng Trung Quốc nhà xe di động xe chuyên dụng

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