Người đàn ông bị bỏ tù vì cưỡng hiếp một con bò đang mang thai

Thế giới 05/09/2022 17:03

Một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp một con bò đang mang thai, được biết sau đó con bò đã chết do chảy nhiều máu.

Theo Indiatoday, một chuyện khó tin đã xảy ra tại khu vực North Chandanpidi, South 24 Parganas, Bengal, Ấn Độ. Người đàn ông 29 tuổi được cho là đã cưỡng hiếp một con bò đang mang thai, theo người khiếu nại, con bò đã chết sau vụ việc do chảy nhiều máu. Pradyut Bhuiya – người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi chủ của con bò nộp đơn tố cáo.

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 Người đàn ông 29 tuổi được cho là đã cưỡng hiếp một con bò đang mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Các nguồn tin tại địa phương và phía cảnh sát cho hay, Aarti Bhuiya – một cư dân sống tại khu vực North Chandanpidi và gia đình anh ta phàn nàn rằng, vài ngày trước, người hàng xóm Pradyut đã vào chuồng gia súc phía sau nhà và “cưỡng hiếp dã man” một trong những con bò của họ. “Sau khi bị cưỡng hiếp, con bò đã chết do chảy máu quá nhiều vào lúc nửa đêm” – người khiếu nại nói.

Một người dân ở Chandanpidi cho biết, có vô số cáo buộc chống lại Pradyut. Trước đó người đàn ông ông này đã ăn trộm dê, lấy trộm xe cộ và rau củ trên cánh đồng. Người dân nơi đây mong muốn nghi phạm sẽ bị trừng phạt thích đáng cho hành động vô nhân đạo của mình. Hiện tại, Pradyut đã bị cảnh sát bắt giam.

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Từ khóa:   vô nhân đạo cưỡng hiếp dã man nộp đơn tố cáo

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