Tìm được kẻ giết người sau 34 năm nhờ ‘dấu vết’ trên một bức thư

Thế giới 05/09/2022 10:55

Hung thủ của một vụ án giết người bất ngờ được cảnh sát phát hiện nhờ một 'dấu vết' đặc biệt trên bức thư được gửi từ hơn 30 năm trước.

Vào ngày 23/10/1988, thi thể của Anna Kane được tìm thấy trong một khu vực nhiều cây cối ở Reading, Pennsylvania, Mỹ với một sợi dây quấn quanh cổ. Vậy nhưng hơn ba thập kỷ đã trôi qua, phía cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy hung thủ của vụ án này. Mới đây, vụ án đã có một bước đột phá mới nhờ phả hệ di truyền.

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 Sau 34 năm Anna Kane bị sát hại, cảnh sát đã tìm được hung thủ của vụ án giết người

Khi bị sát hại, Anna Kane 26 tuổi, trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng nạn nhân bị siết cổ ở nơi khác và thi thể của cô bị vứt lại trong rừng. Ngay sau cái chết của Kane, một tờ báo địa phương đã đăng vụ việc này trên trang nhất để tìm kiếm thông tin về cái chết của Anna. Vào tháng 2/1990, gần 15 tháng sau cái chết của Anna, tòa soạn nhận được một bức thư nặc danh từ một “công dân có liên quan”. Người này miêu tả chi tiết về vụ án – điều mà chỉ kẻ giết người mới biết.

Nhiều năm trôi qua, phía cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ của vụ án này. Khi Anna bị giết, con gái cô – Tamika Reyes mới 9 tuổi. Cái chết của Anna khiến gia đình cô chìm trong bóng tối suốt 34 năm. Vậy nhưng mới đây, Tamika Reyes đã nhận được thông báo, nghi phạm của vụ án này đã bị phát hiện nhờ phả hệ di truyền.

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 Nghi phạm Scott Grim được cho là đã qua đời 4 năm trước ở tuổi 58

Theo đó, cơ quan điều tra đã phát hiện ra mẫu DNA từ nước bọt của người liếm phong bì chứa bức thư gửi đến tòa soạn báo trùng khớp với những “dấu vết” được tìm thấy trên quần áo của Anna. Tamika và gia đình cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng kẻ giết người cũng bị phát hiện sau 34 năm. Vậy nhưng nghi phạm giết người – Scott Grim đã chết ở tuổi 58 vào năm 2018. Điều đáng buồn hơn nữa là bà của Tamika đã qua đời trước khi nghi phạm bị phát hiện.

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Từ khóa:   phả hệ di truyền thư nặc danh nghi phạm giết người

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