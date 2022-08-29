Một vụ án kinh hoàng mới đây đã xảy ra tại Ấn Độ, cô gái 19 tuổi đã bị thiêu sống sau khi từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông.

Theo 163, tại thị trấn Dumka, bang Jharkhand, Ấn Độ một cô gái 19 tuổi đã chết vì vết thương quá nặng sau khi bị phóng hỏa vì từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông. Cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ trước sự việc này, rất nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra để đòi lại công bằng cho nạn nhân quá cố.

Cô gái 19 tuổi đã bị thiêu sống sau khi từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 23/8 tại thị trấn Dumka. Nghi phạm Shahrukh đã đổ xăng lên người cô gái khi cô đang ngủ sau đó châm lửa đốt. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện với thương tích nghiêm trọng, bị bỏng 90%. Dù đã được điều trị rất tốt nhưng vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 28/8 nạn nhân đã qua đời.

Theo điều tra của cảnh sát, 10 ngày trước đó bị cáo đã gọi điện cho nạn nhân, yêu cầu cô trở thành bạn gái của hắn. Tối ngày 22/8, bị cáo tiếp tục gọi điện cho nạn nhân và đe dọa rằng nếu không trở thành bạn gái của hắn cô gái sẽ bị giết. Cô gái 19 tuổi đã nói sự việc này với bố mẹ, bị cáo Shahrukh cũng hứa với nạn nhân rằng sáng 23/8 sẽ nói chuyện với những người trong gia đình hắn. Sau khi ăn tối, cô gái 19 tuổi đi ngủ.

Cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ trước vụ việc kinh hoàng này

Vậy nhưng đến sáng ngày 23/8, nạn nhân thấy đau lưng và ngửi thấy mùi gì đó bốc cháy, cô mở mắt ra và nhìn thấy Shahrukh đang bỏ chạy. Cô gái 19 tuổi la hét trong đau đớn rồi chạy đến phòng của bố mẹ. Sau khi dập lửa, gia đình đã đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

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