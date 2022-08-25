Cho rằng vợ ngoại tình với bạn, một người đàn ông đã nhẫn tâm đẩy vợ mình xuống đường ray xe lửa cho tàu chạy qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo 163, vụ việc này xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 22/8 tại một ga đường sắt ở Maharashtra, Ấn Độ. Camera giám sát cho thấy, người đàn ông khoảng 30 tuổi đã đánh thức người vợ đang ngủ say của mình sau đó kéo cô ấy ra ngoài và đẩy xuống đường ray xe lửa.

Nghi ngờ vợ ngoại tình với bạn, người đàn ông nhẫn tâm đẩy vợ xuống đường ray cho tàu hỏa cán qua người

Nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, sau đó thi thể được đưa đi khám nghiệm tử thi. Cảnh quay giám sát cũng cho thấy, sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi sân ga với một chiếc ba lô và hai đứa trẻ. Hiện tại phía cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm.

Phía cảnh sát cho hay, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, người phụ nữ đã đi chơi với một người bạn của chồng cô trong hai ngày. Điều này khiến chồng cô khó chịu và hai người đã xảy ra cãi vã. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên người đàn ông đã có hành động vi phạm pháp luật này.

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