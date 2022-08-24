Sau khi ăn trộm tiền của bà nội, bé trai 8 tuổi đã bị mẹ phát hiện và phạt đi nhặt phế liệu kiếm đủ số tiền đó trả lại cho bà nội.

Mới đây một sự việc xảy ra tại Hạ Môn, Phúc Kiến và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Một người mẹ phát hiện đứa con trai 8 tuổi của mình ăn trộm 20 tệ (khoảng 70.000 đồng) trong ví của bà nội và đã phạt cậu bé đi nhặt rác bán phế liệu kiếm đủ số tiền đó.

Vì lấy trộm tiền của bà nội, bé trai 8 tuổi bị mẹ phạt đi nhặt phế liệu kiếm tiền trả nợ

Trong video được đăng tải trên mạng xã hội, bé trai nghe lời mẹ đi nhặt rác ngoài đường, cậu lục từng thùng rác một, nếu có thùng carton hay chai nhựa thì nhặt bỏ riêng vào một cái túi. Cậu bé nhặt đầy túi rồi đem đến trạm thu mua phế liệu để bán, nhưng để đủ 20 tệ chắc chắn cậu bé phải nhặt thêm vài túi phế liệu nữa mới đủ.

Mẹ bé trai 8 tuổi cho biết, đây đã là lần thứ 2 cậu bé lấy trộm tiền của bà nội. Sau khi phát hiện sự việc, người mẹ đã đánh vào mông con trai sau đó phạt cậu bé đi nhặt phế liệu kiếm đủ số tiền trả lại cho bà nội. Bình thường con trai có nghịch thế nào đều được thông cảm nhưng ăn cắp vặt thế này thì sẽ bị phạt rất nặng. Người mẹ muốn con trai mình biết rằng việc kiếm tiền không dễ dàng chút nào, tuyệt đối sau này không được trộm cắp nữa.

Sau khi phân loại rác, cậu bé mang đến trạm thu mua phế liệu bán

Hành động của người mẹ nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng xứ Trung. Một cư dân mạng bình luận rằng, đứa trẻ muốn có tiền, cha mẹ có thể để con cái tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Tiền tiêu vặt kiếm được bằng chính sức lao động của mình sẽ giúp trẻ trưởng thành hơn. Đây cũng là một phương pháp giáo dục rất tốt cho con trẻ.

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