Bắt cóc, cưỡng hiếp bé gái 3 tuổi thiếu niên 14 tuổi bị bắt giữ

Thế giới 18/08/2022 14:34

Một bé gái 3 tuổi đã bị một thiếu niên 14 tuổi bắt cóc và cưỡng hiếp vào sáng ngày 16/8, hiện tại phía cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm.

Theo Indiatoday, một bé gái 3 tuổi đã bị một thiếu niên 14 tuổi ở Nuh bang Haryana, Ấn Độ bắt cóc và cưỡng hiếp vào ngày 16/8. Sự việc được đưa ra ánh sáng khi cha của bé gái đệ đơn lên cảnh sát.

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 Bé gái 3 tuổi đã bị một thiếu niên 14 tuổi bắt cóc và cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Trong đơn của mình, người cha nói rằng sáng ngày 16/8 vợ anh đi làm đồng, con gái đã đi theo vợ. Người vợ không biết con gái đi theo mình và cũng không biết kẻ xấu đã bắt cóc cô bé. Sau đó, khi đang đi trên cánh đồng, người cha đã nghe được tiếng khóc của con gái mình. “Con bé trong tình trạng rất tồi tệ và tôi đã đưa con gái đến bệnh viện” – Người cha nói. Trong khi đó, nghi phạm là một thiếu niên 14 tuổi đã bỏ trốn.

Ngay sau khi người cha báo cảnh sát, một đội đặc biệt đã được thành lập để điều tra vụ án này. Phía cảnh sát cho biết, nghi phạm 14 tuổi đã bị bắt giữ sau 5 giờ gây án.

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