Chú rể nhận 42 kg tiền lẻ quà cưới từ những người bạn thân

Bốn người bạn thân đã có một quyết định vô cùng đặc biệt khi mang 42 kg tiền lẻ làm quà cưới cho chú rể, sự việc này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Mới đây một sự việc vô cùng đặc biệt đã xảy ra tại một đám cưới ở Yên Đài, Sơn Đông và thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Vào ngày 13/8 vừa qua, 4 người đàn ông đã mang đến đám cưới của bạn mình 42 kg tiền xu làm quà cưới, được biết số tiền này là 6.888 nhân dân tệ (khoảng 24.7 triệu đồng).

Những người bạn đã tặng chú rể món quà cưới là 42 kg tiền lẻ và đã nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc

Trong một video được đăng tải lên mạng xã hội, một người đàn ông đã lấy một cái chậu sau đó đổ tiền xu từ trong ba lô ra. Người quay video này cho biết, những đồng xu được đổi ở nhiều siêu thị khác nhau trước khi đám cưới diễn ra. Sợ sau khi kết hôn, chú rể không có tiền tiêu vặt nên những người bạn thân đã tặng món quà có một không hai đó. Tặng tiền trong đám cưới là một phong tục của người Trung Quốc, nhiều người nhận xét, “món quà nặng ký” này xuất hiện trong hôn lễ càng khiến không khí đám cưới sôi động hơn.

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