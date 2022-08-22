Tin tưởng bạn thân, cô bé 12 tuổi bị ba người đàn ông tấn công tình dục tập thể

Thế giới 22/08/2022 17:15

Một bé gái 12 tuổi đã bị tấn công tình dục tập thể bởi ba người đàn ông, điều đáng nói bạn thân của cô bé chính là chủ mưu của vụ việc này.

Theo 163, mới đây một bé gái 12 tuổi ở Mumbai, Ấn Độ đã bị ba người đàn ông tấn công tình dục tập thể. Người bạn thân của cô bé chính là chủ mưu và cũng là người theo dõi toàn bộ quá trình bé gái bị cưỡng hiếp.

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 Bé gái 12 tuổi bị ba người đàn ông tấn công tình dục tập thể vì tin tưởng bạn thân - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho biết, khoảng 7 giờ tối ngày 16/8, khi đang đi sửa điện thoại di động, nạn nhân gặp một người bạn nữ 21 tuổi ở một cửa hàng gần nhà. Vì tin tưởng người bạn 21 tuổi nên cô bé đã đi bộ cùng người này. Không thể ngờ, người bạn này đã gọi điện hẹn 3 người đàn ông đến đó sau đó uy hiếp và cưỡng bức nạn nhân.

Khi nạn nhân bị đẩy xuống đất và bị tấn công tình dục, người bạn của cô bé đứng một bên để qua sát toàn bộ sự việc. Những người đàn ông liên tiếp cưỡng hiếp nạn nhân đến rạng sáng ngày hôm sau mới vứt lại nạn nhân rồi bỏ chạy. Sau khi nạn nhân trình báo cảnh sát, 3 giờ đồng hồ sau đó người phụ nữ 21 tuổi và 2 người đàn ông cưỡng hiếp bé gái đã bị bắt. Một nghi phạm khác hiện đang bỏ trốn, phía cảnh sát đã điều động rất nhiều cảnh sát để truy lùng nghi phạm này.

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