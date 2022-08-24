Người đàn ông lừa đảo hơn 10 tỷ đồng mua vé số trúng 52 tỷ đồng

Mới đây một người đàn ông đã khai nhận rằng mình từng mua vé số và trúng số hơn 52 tỷ đồng bằng số tiền lừa đảo những người khiếm thính.

Theo Baijiahao, mới đây tòa án huyện Long Du, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xét xử công khai vụ án lừa đảo những người khiếm thính. 3 người bị kết án hơn 10 năm tù vì tội lừa đảo, hơn 12,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 45 tỷ đồng) đã bị thu hồi.

Một băng nhóm chuyên lừa đảo người khiếm thính đã bị công an tóm gọn

Nguồn tin này cho hay, vào năm 2021, một người đàn ông trình báo với cảnh sát rằng, anh bị một người đàn ông họ Triệu lừa hơn 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng) trong suốt 3 năm. Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt Triệu và một người họ Trương, ngoài ra một băng nhóm chuyên lừa đảo người khiếm thính cũng bị tóm gọn.

Dưới sự điều tra cẩn thận của cảnh sát, người cầm đầu họ Vương đã bị bắt giữ sau đó. Vụ án này có 39 nạn nhân, tất cả đều là người khiếm thính. Được biết, vụ án đầu tiên xảy ra vào năm 2014. Người đứng đầu băng nhóm này là Vương nói rằng: “Tôi có tiền, chỉ cần các anh thả tôi ra” điều này thu hút sự chú ý của phía cảnh sát. Một lần Vương vô tình nói: “Mấy người chỉ trúng vài chục tệ vé số, mấy năm trước tôi đã từng trúng hơn 10 triệu tệ”.

Trước đây, Vương từng dùng số tiền lừa đảo được để mua vé số và đã trúng số

Thì ra vào tháng 5/2017, Vương đã sử dụng toàn bộ số tiền lừa đảo để mua vé số, kết quả là anh ta trúng được 14,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 52 tỷ đồng). Cùng ngày, hắn đã chuyển 13 triệu nhân dân tệ (khoảng 46,8 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng của người bạn gái họ Mạnh. Năm 2021, toàn bộ số tiền này đã bị “đóng băng”, ba bị can bị kết án hơn 10 năm tù vì tội lừa đảo.

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