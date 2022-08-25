Kinh hoàng: Cô gái 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và đánh đập đến chết, bà của nạn nhân đến giúp cháu cũng bị cưỡng hiếp

Thế giới 25/08/2022 16:20

Một cô gái 16 tuổi đã chết sau khi bị cưỡng hiếp tập thể và đánh đập dã man bởi hai người anh em họ của mình, bà của nạn nhân cũng bị cưỡng hiếp khi cố gắng giúp cháu.

Theo Indiatoday, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại Jabalpur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một cô gái 16 tuổi đã chết sau khi bị cưỡng hiếp tập thể và đánh đập dã man bởi hai người anh em họ của mình. Bà của nạn nhân, người đã đến giúp đỡ cô gái nhưng cũng bị một trong những bị can cưỡng hiếp.

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 Bà của nạn nhân cố gắng giúp đỡ cháu gái nhưng cũng bị một trong những bị can cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, nạn nhân sống với cha cô ở Mumbai và đã đến nhà chú ở Jabalpur vào ngày 11/8. Mọi việc bắt đầu vào ngày 13/8, cô gái 16 tuổi bị hai người anh em họ hành hung. Nạn nhân liên tục bị hãm hiếp và đánh đập trong nhiều ngày sau đó. Đến ngày 19/8, cô gái đã phải nhập viện và qua đời vào ngày hôm sau.

Cha của nạn nhân nói với cảnh sát rằng, con gái của ông đã bị hai người anh em họ đánh đập và cưỡng hiếp. Mẹ anh là người nói với anh điều này, đau lòng hơn, bà cũng bị cưỡng hiếp khi cố gắng giúp đỡ cô cháu gái 16 tuổi. Phía cảnh sát cho biết, bà cụ đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế và xác nhận bị cưỡng hiếp. Hiện tại, một bị can đã bị bắt giữ, cảnh sát vẫn tiếp tục lấy lời khai của người bị hại để mở rộng điều tra.

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