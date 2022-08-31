Bắt người giúp việc dùng lưỡi lau nhà, liếm nước tiểu, một người phụ nữ phải trả giá đắt

Thế giới 31/08/2022 17:56

Người phụ nữ này đã tra tấn giúp việc của mình suốt 8 năm trời, bắt giúp việc phải dùng lưỡi lau nhà, thậm chí phải liếm nước tiểu.

Theo 163, một vụ việc kinh hoàng mới đây đã được đưa ra ánh sáng tại bang Jharkhand, Ấn Độ. Vợ của một lãnh đạo đảng phái chính trị ở Ấn Độ đã bị bắt vì làm dụng người giúp việc suốt 8 năm trời theo cách tàn nhẫn không thể tưởng tượng được.

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 Seema Patra đã tra tấn người giúp việc của mình suốt 8 năm trời

Seema Patra là vợ của một lãnh đạo đảng phái chính trị ở Ấn Độ, người phụ nữ này đang bị điều tra với cáo buộc lạm dụng người giúp việc tên Sunita suốt 8 năm. Theo báo cáo, Seema Patra bắt người giúp việc phải dùng lưỡi để lau sàn nhà, thậm chí phải liếm nước tiểu. Nạn nhân còn bị Seema dùng gậy đánh gẫy răng và dùng chảo nóng để đánh đập. Sunita bị đa chấn thương khắp cơ thể, nạn nhân cho biết, Seema thường xuyên đánh cô bằng các vật nóng.

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 Sunita bị nữ chủ nhà bắt dùng lưỡi để lau sàn nhà và thường xuyên bị đánh đập bằng các vật nóng

Ayushman - con trai của Seema đã cố gắng bảo vệ người giúp việc bằng cách nói với người bạn Vivek Baske những gì xảy ra tại ngôi nhà của mình. Sunita cũng nói cho Vivek mọi chuyện và được giải cứu sau đó. Vụ việc xảy ra với Sunita khiến cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ. Được biết hiện tại Seema đã bị bắt giữ để điều tra về những việc làm vi phạm pháp luật của mình.

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Từ khóa:   vi phạm pháp luật cộng đồng mạng Ấn Độ lạm dụng người giúp việc

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