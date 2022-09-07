Chơi game suốt 441 tiếng đồng hồ, người đàn ông bị khóa tài khoản vì vi phạm quy luật sinh lý của con người

Một người đàn ông đã bị đóng tài khoản game vì anh ta liên tục chơi game suốt 441 tiếng đồng hồ, tòa án cũng cho rằng điều này vi phạm quy luật sinh lý của con người.

Bạn đã bao giờ thấy ai chơi game liên tục 20 ngày mà không ngủ chưa? Theo Baijiahao, mới đây một người đàn ông họ Từ đã khởi kiện công ty game vì đã đóng tài khoản game của Từ sau khi anh ta liên tục chơi game suốt 441 tiếng đồng hồ.

Từ đã bị đóng tài khoản game sau khi liên tục chơi game suốt 441 tiếng đồng hồ - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin cho hay, người đàn ông họ Từ tin rằng mình đã tích lũy được hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng) để mua những món đồ ảo trong một thời gian dài và cho rằng tài khoản này có giá trị kinh tế cao. Theo Từ, anh đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian vào trò chơi này nhưng vẫn chưa trải nghiệm hết các ứng dụng thì đã bị công ty game khóa tài khoản nên anh đã kiện công ty game ra tòa.

Các thông số dữ liệu mà công ty game cung cấp cho tòa án cho thấy, Từ thường có hành vi chơi game trong nhiều ngày liên tiếp. Thậm chí có lần Từ chơi game liên tục gần 20 ngày, khoảng 441 tiếng đồng hồ - một con số ít ai ngờ tới. Tòa án cho rằng, trong vụ án này, hành vi của người chơi game đã vi phạm quy luật sinh lý của con người nên đã không đồng ý với yêu cầu của Từ là mở lại tài khoản game đã bị khóa.

Cuộc sống trong ‘nhà xe di động’ của cặp đôi 9X gây sốt cộng đồng mạng Công việc hàng ngày của cặp đôi 9X trong ‘nhà xe di động’ bao gồm nấu ăn, giặt giũ, đọc sách, xem phim và ngủ, cả hai đều thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choi-game-suot-441-tieng-dong-ho-nguoi-dan-ong-bi-khoa-tai-khoan-vi-vi-pham-quy-luat-sinh-ly-cua-con-nguoi-500380.html