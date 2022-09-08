Mặc dù ngày dự sinh của thai phụ là tháng 12 nhưng một bác sĩ đã mổ đẻ cho bệnh nhân và khâu vết mổ lại khi phát hiện thai nhi còn quá nhỏ.

Theo truyền thông Ấn Độ ngày 5/9, một vụ tranh chấp y tế tại một bệnh viện ở bang Assam đã xảy ra gần đây và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ. Mặc dù người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 6 nhưng đã được một bác sĩ sản khoa tiến hành mổ đẻ. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ nhận thấy thai nhi còn quá nhỏ nên đã khâu vết thương lại. Bác sĩ yêu cầu thai phụ đợi đến ngày dự sinh vào tháng 12 mới sinh và dặn bệnh nhân không được nói với người khác về ca phẫu thuật.

Mổ đẻ cho thai phụ dù 3 tháng nữa mới đến ngày dự sinh, bác sĩ đã khâu lại vết mổ khi phát hiện thai nhi còn quá nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Được biết vụ việc này xảy ra cách đây nửa tháng, nạn nhân là một người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 6, ngày dự sinh ban đầu là 9/12. Vào ngày 21/8, thai phụ đột ngột bị đau dữ dội và được đưa đên bệnh viện Karimganj để điều trị.

Gia đình bệnh nhân cho biết, sau hai ngày theo dõi trong bệnh viện, bác sĩ sản khoa AK Biswas đã quyết định mổ đẻ cho thai phụ. Bác sĩ biết thai phụ còn 3 tháng nữa mới đến ngày dự sinh nhưng cũng không siêu âm cho bệnh nhân trước ca mổ. Trong quá trình phẫu thuật, AK Biswas nhận thấy thai nhi trong bụng còn quá nhỏ nên đã khâu vết mổ lại, đồng thời khuyên thai phụ nên đợi đến ngày dự sinh vào tháng 12 mới tiến hành phẫu thuật tiếp.

Sau khi khâu lại vết mổ, bác sĩ đã khuyên bệnh nhân nên đợi đến ngày dự sinh mới tiếp tục phẫu thuật

Bác sĩ này đã dặn người nhà bệnh nhân không được tiết lộ tình hình ca mổ cho người khác, vậy nhưng tình trạng sức khỏe của thai phụ ngày càng xấu. Người thân, hàng xóm đều biết sự việc này nên đã tạo sức ép lên bệnh viện. Vụ việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ, được biết một nhóm điều tra gồm 11 người đã được thành lập để điều tra vụ việc này.

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