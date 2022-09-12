Phải lấy chồng khi mới 1 tuổi, cô gái được trả tự do 20 năm sau đó

Thế giới 12/09/2022 12:23

Sau 20 năm phải kết hôn với một chàng trai cùng làng, cô gái 21 tuổi cuối cùng cũng đã được trả tự do vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Kết hôn là một sự kiện hạnh phúc với nhiều cô gái vậy nhưng tục tảo hôn ở Ấn Độ lại là cơn ác mộng với cuộc đời của nhiều cô gái. Theo 163, một cô gái 21 tuổi đã bị ép kết hôn khi mới 1 tuổi, khi cơ thể trưởng thành cô gái sẽ bị gia đình chồng ép phải hoàn thành nghi lễ, nếu không sẽ phải bồi thường số tiền 1 triệu rupee (khoảng 295 triệu đồng).

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 Cô gái 21 tuổi có được tự do sau 20 năm phải kết hôn với một người đàn ông cùng làng - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin này cho hay, sau khi người cha qua đời không lâu, bé gái 1 tuổi tên Rekha ở Jodhpur, Ấn Độ đã được chỉ định kết hôn với một chàng trai cùng làng. Chỉ cần trong nhà có người qua đời, những bé gái sẽ bị ép đính hôn với một ai đó, đây là tục lệ lâu đời ở vùng quê này. Khi bé gái đủ tuổi trưởng thành sẽ được đưa về nhà chồng để sinh con, duy trì nòi giống.

Khi Rekha gần 16 tuổi, gia đình nhà chồng bắt đầu chuẩn bị cho việc kết hôn. Đến lúc này, Rekha mới phát hiện ra chồng tương lai của mình không biết chữ - cô không thể chấp nhận điều này. Ước mơ bấy lâu nay của Rekha là trở thành một y tá, khoảng cách văn hóa quá lớn giữa hai người có thể sẽ hủy hoại tương lai của cô nên Rekha đã từ chối kết hôn. Vì việc này, gia đình nhà chồng đã kiện Rekha ra tòa và yêu cầu cô phải bồi thường số tiền 1 triệu rupee.

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 Theo phong tục của địa phương, chỉ cần trong nhà có người qua đời, các bé gái sẽ được chỉ định hôn ước với ai đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Rekha không có khả năng trả tiền, trong tuyệt vọng cô phải tìm đến sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ. Sau nhiều năm tranh tụng vất vả, cuối cùng tòa án cũng đã ra phán quyết rằng cuộc hôn nhân này không hợp lệ. Tình cờ, ngày tuyên án cũng là ngày sinh nhật lần thứ 21 của Rekha, cô xúc động chia sẻ: “Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với tôi”.

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