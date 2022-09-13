Mua nhà cho em họ mà không chịu mua nhà cho em ruột, cô gái bị bố mẹ kiện ra tòa

Mới đây, một cô gái 29 tuổi đã bị bố mẹ đẻ kiện ra tòa vì không mua nhà cho em trai ruột đồng thời đòi con gái phải chu cấp 1.8 tỷ đồng.

Theo 163, cô gái họ Trương từ khi 2 tuổi đã được bố mẹ đẻ gửi đến nhà cô sinh sống, sau đó do điều kiện kinh tế không tốt, bố mẹ Trương vẫn không đón cô về nhà. Những năm sinh sống ở nhà cô, Trương học được rất nhiều điều, cô kiên cường và dũng cảm đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Mối quan hệ giữa Trương và bố mẹ đẻ ngày càng lạnh nhạt, hai bên rất ít khi liên lạc với nhau.

Mặc dù bố mẹ đã gửi Trương đến nhà cô sinh sống từ năm 2 tuổi nhưng vẫn kiện cô ra tòa sau khi biết cô mua nhà cho em họ - Ảnh minh họa: Internet

Tưởng rằng tình trạng này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, vậy nhưng những năm gần đây sự nghiệp của Trương có bước phát triển nhanh chóng, cô gặt hái được nhiều thành công và mua nhà cho em họ (con của cô). Chính vì điều này, bố mẹ ruột của Trương rất không hài lòng, hai bên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Bố mẹ ruột của Trương cho rằng, Trương đã chi tiền mua nhà cho em họ vậy thì cô cũng nên mua nhà cho em trai ruột của mình. Cô gái 29 tuổi thể hiện rõ quan điểm của bản thân, cô sẽ không mua nhà cho em ruột. Vì vậy, mâu thuẫn giữa Trương và bố mẹ ngày càng nghiêm trọng, bố mẹ Trương đã kiện cô ra tòa và đòi chu cấp 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1.8 tỷ đồng).

Bố mẹ Trương cho rằng, cô gái 29 tuổi phải mua nhà cho em trai ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo chủ tọa phiên tòa, bố mẹ Trương đã lớn tuổi, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng khi cha mẹ già. Tuy nhiên em trai của Trương đã là người trưởng thành, vì vậy bố mẹ Trương không thể ép cô phải mua nhà, chu cấp cho em trai. Đối với bố mẹ Trương, cả hai đều có thu nhập từ lương hưu, hơn nữa Trương lại được cô nuôi dưỡng từ nhỏ, bố mẹ ruột cũng không gửi tiền nuôi dưỡng cô. Vì vậy phần tiền chu cấp này, hai bên tự thương lượng với nhau và phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của Trương.

Phải lấy chồng khi mới 1 tuổi, cô gái được trả tự do 20 năm sau đó Sau 20 năm phải kết hôn với một chàng trai cùng làng, cô gái 21 tuổi cuối cùng cũng đã được trả tự do vào đúng ngày sinh nhật của mình.

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